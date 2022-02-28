志愿加入乌克兰外国军团抗俄 丹麦首相乐观其成

俄罗斯侵乌战争

全球抗议俄罗斯入侵乌克兰，图为2022 年 2 月 27 日，在加拿大多伦多，众多民众托着一面巨大的乌克兰国旗，以表达对乌克兰人民的支持。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森周日晚间表示，丹麦将允许志愿者加入乌克兰筹建的国际军团，以对抗俄罗斯侵略者，她不​​认为存在任何“法律障碍”。

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她在新闻发布会上表示，这是任何人都可以做出的选择，这适用于所有住在这里的乌克兰人，同样也适用于其他认为他们可以直接对制止冲突可以做出贡献的人”。

弗雷泽里克森首相补充说，我们的看法是，有人想去乌克兰，当然是站在乌克兰一边参与冲突，这里看不出存在什么法律方面的障碍。

稍早些时候，弗雷泽里克森与众多的示威者在俄罗斯驻哥本哈根使馆门前示威，抗议俄罗斯发动侵略乌克兰战争。

乌克兰总统泽连斯基周日宣布，将组建一个由外国志愿者组成的“国际军团”，帮助乌克兰人民赶走俄罗斯侵略者。他呼吁所有有志者加入。

基辅当局表示，所有有志于加入抵抗俄罗斯侵略者队伍，从而保护全球安全的外国人，乌克兰当局邀请你们加入到防卫武装中来。

所有志愿者被邀请先去所在国的乌克兰使馆报名。

乌克兰总统泽连斯基星期五已经向有过作战经验的欧洲人发出呼吁，希望他们前来乌克兰共同反击俄罗斯侵略者。