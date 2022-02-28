普京开出停战"条件" 俄乌首轮谈判结束 双方"有意进行第二轮谈判"

俄罗斯/乌克兰/法国/乌克兰危机

俄罗斯总统普京开出停止入侵乌克兰的"条件"：在与法国总统马克龙的电话会谈中，普京提出"承认俄罗斯对克里米亚拥有主权及乌克兰非军事化保持中立"；而俄罗斯与乌克兰首轮谈判结束，双方"有意进行第二轮谈判"; 同时，乌克兰第二大城市哈尔科夫再次发生激烈战斗。

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法新社消息，普京是在与担任欧盟轮值主席的法国总统马克龙举行电话会谈时提出上述两点条件。

俄罗斯总统府克里姆林宫在会谈后重申："只有在俄罗斯的合法安全利益无条件地得到关注的情况下，才有可能解决冲突”，克里姆林宫并称，希望谈判“能够取得预期的结果”。

马克龙没有立即对普京提出的这些条件表态。法国总统府爱丽舍宫在会后发出的新闻稿称，马克龙要求普京停止对平民的袭击，并确保乌克兰的主要道路安全。

马克龙周一与普京进行了1小时30分钟会谈，马克龙要求普京"停止对乌克兰平民的袭击并确保乌克兰的主要道路安全，特别是基辅以南的道路"，普京表示愿意在这几方面作承诺。

马克龙并重申，国际社会呼吁俄罗斯停止对乌克兰的进攻并立即实现停火。

普京向马克龙表示，解决乌克兰危机的条件，是承认俄罗斯对克里米亚的主权，以及乌克兰"去军事化"、"去纳粹化"和保持中立地位。

乌克兰和俄罗斯谈判代表已结束战事爆发以来的首轮会谈，双方代表团返回两国首都进行磋商，计划进行下一轮谈判。

乌克兰代表波多利雅科表示，已讨论短期内进行第二轮谈判的可能性。俄罗斯代表团团长梅金斯基同意继续谈判，并表示俄罗斯和乌克兰代表团将在下次会面前，就谈判的所有立场分别与两国领导人进行磋商。

周一，俄罗斯入侵乌克兰进入第五天, 乌克兰此前表明，会谈核心是立即停火及俄军撤离乌克兰；俄罗斯方面指，俄军已夺取整个乌克兰上空的制空权。不过，乌克兰军队说，仍然完全控制首都基辅，指俄军多次试图攻入基辅都没有成功。