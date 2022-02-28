瑞士选边站 全面采纳欧盟对俄罗斯制裁措施

俄罗斯侵乌战争

瑞士总统伊格纳齐奥·卡西斯于 2022 年 2 月 28 日在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会会议开幕式上发表讲话其谴责俄罗斯入侵。

对俄军入侵乌克兰倍感惊愕的瑞士，尽管一直坚持中立原则，星期一作出历史性选择，全盘采纳欧盟制裁俄罗斯的经济措施，包括冻结俄罗斯总统普京资产。

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瑞士联邦总统伊尼亚齐奥·卡西斯表示，“这是瑞士联邦采取的大规模措施”，其实，这更应是瑞士采取的历史性措施。他解释说，俄罗斯针对欧洲一个主权国家发动的攻击，导致联邦作出如上决定。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对瑞士作出的决定感到“幸福”，他说，如果没有瑞士参与制裁，所有制裁措施将缺乏足够的效力。意大利外长迪马约认为这是“国际社会紧密合作的一个最有力的信号”。

瑞士政府在2月28日召开新闻发布会，宣布收回先前立场，决定采纳欧盟对俄罗斯实施的全部制裁措施。瑞士将冻结俄罗斯363名个人和4家公司的资产。瑞士的制裁名单除了俄罗斯总统普京，还包括俄罗斯联邦总理米舒斯京和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫。上述制裁措施立即生效。

瑞士财政部长毛雷尔宣布，立即冻结列入欧盟制裁名单上所有的俄罗斯个人及实体的资产，将针对俄罗斯并吞克里米亚后禁止进口、出口及投资的相关措施扩及乌东两区。立即实施针对俄罗斯总统普京、俄罗斯总理米舒斯京以及外长拉夫罗夫的金融制裁。

瑞士司法部长卡琳·凯勒-祖特尔宣布，立即禁止五位亲近普京以及与普京经济关系密切的俄罗斯寡头进入瑞士。同时，瑞士按照欧盟要求，从周一国际标准时间14时起对俄罗斯关闭领空，禁止所有来自俄罗斯的飞机包括私人飞机进入瑞士领空，“不包括进行人道援助、运送医疗物品的飞行”。

瑞士当局此前似乎在针对俄罗斯入侵乌克兰行为采取制裁犹豫不决，几天来一直承受着欧盟和美国结盟的强大压力。除去UDC以外的瑞士绝大部分政党也一直要求政府严厉制裁俄罗斯。

瑞士虽然是俄罗斯的第23位贸易伙伴，但是这个阿尔卑斯山国家的银行却是俄罗斯富豪们最喜欢投资的地方之一。 据国际清算银行统计，2021年第三季度，瑞士银行对俄罗斯客户的负债为230亿美元，其中214亿美元为存款。 俄罗斯寡头也对大型瑞士公司很感兴趣。

此外，根据瑞士媒体援引的估计，俄罗斯 80% 的石油和天然气贸易在瑞士进行，而该国是 Gunvor，Trafigura 或 Glencore 等大型原材料商品贸易公司的所在地。