联大讨论乌克兰局势中国称"挑起新冷战百害无利" "中俄将继续开展正常贸易合作"

中国/俄罗斯/乌克兰危机

中国常驻联合国代表张军周一在联大会议上表示，"冷战早已结束，基于集团对抗的冷战思维，应当摒弃，挑起新的冷战百害而无一利"。法新社消息说，俄乌冲突爆发以来，中国一直试图在"亲俄政治立场"与其一贯宣称的"捍卫国家主权和领土完整”之间寻求平衡。俄罗斯被踢出SWIFT系统，北京称"中俄将继续开展正常贸易合作"。

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联合国大会周一召开乌克兰问题的紧急特别会议。张军表示，"有关各方要保持必要克制，防止局势进一步恶化，同时要加大推动政治解决的外交努力"。他表示，"冷战早已结束，基于集团对抗的冷战思维，应当摒弃，挑起新的冷战百害而无一利"。

张军重申，中方不赞成任何可能激化矛盾的做法，支持联合国有关机构继续在乌克兰开展人道援助工作。

联合国大会周一举行特别紧急会议，193个成员国就普京决定的俄罗斯入侵乌克兰表明立场。

而中国拒绝谴责俄罗斯的侵略行为。中国外交部发言人汪文斌周一呼吁交战双方“保持冷静，保持克制，避免进一步升级”。

法新社说，自俄乌冲突爆发以来，中国外交一直在"亲俄政治立场"其传统上捍卫国家“主权和领土完整”之间寻找平衡。

北京上周五拒绝批准联合国安理会谴责俄罗斯侵略的决议，但也没有投反对票，而是投弃权票。

中共政权拒绝将俄罗斯的行为称为“入侵”，表示北京“理解”俄罗斯在安全方面的“合理”要求，以及莫斯科对北约的不满。

另据路透社报道，欧盟、美国等国已宣布将俄罗斯部分银行排除出SWIFT系统，中国外交部周一表示，中俄将继续开展正常贸易合作。

中国外交部发言人汪文斌在记者会上表示，中方不赞成用制裁的手段来解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。中俄双方将继续本着相互尊重，平等互利的精神，开展正常的贸易合作。

为制裁俄罗斯入侵乌克兰，美国、欧盟、英国、加拿大等西方国家决定把众多俄罗斯银行逐出SWIFT（环球银行金融电信协会）国际结算系统。