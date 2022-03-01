中国律师余文生被囚4年刑满获释

余文生出狱

中国律师余文生，在倡议修宪改革后被以“煽颠国家政权罪”判刑4年，于今天3月1日刑满获释。

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中国律师余文生因煽颠国家政权罪被囚4年，在南京监狱服刑。他的妻子许艳今天3月1日在社交网站推特发帖表示，余文生离开监狱后与他的哥哥乘坐火车一同抵达北京。他们夫妇已见面。

余文生律师和其妻许艳对4年多来关注和帮助他们的所有人士表示真诚的感谢。

据维基百科介绍，余文生曾代理多起法轮功学员辩护案件、代理“709大抓捕”多位被捕维权律师等案。2018年1月他被当局注销律师证，并在2018年因倡议修宪改革而被当局抓捕，同年4月19日，他被控以“煽动颠覆国家政权罪”。

2020年6月，徐州市检察院致电他的家人，指余文生因煽动颠覆国家政权罪成被判监4年，剥夺政治权利3年。余文生对此判决不服上诉，江苏高院二审维持原判。

余文生的亲属忧心他可能遭当局的酷刑：2021年5月9日，其妻子许艳带同儿子到南京监狱探望，是余文生被捕后一家人首次见面。许艳表示，其丈夫有4只牙齿被拔走或脱落，未获医治，右手残疾的药物已服完，未获补充。

美、德、荷等多国呼吁北京当局释放余文生。国际特赦组织也在今年1月紧急呼吁营救良心犯。