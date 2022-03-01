传港府月中以后实行封城禁足强检 股市购粮可豁免

香港/防疫

面对感染人数已是武汉封城时的四倍，港府计划本月实行全民强制检测以截断传播链。传媒消息透露，全民强检会在本月17日以后才进行，并会把三次检测时间由约三星期压缩至九天，期间会禁足，但会有豁免榭制，包括股巿等金融中心核心业务不会停止，市民亦可上街购买粮食和药物。劳工及福利局长罗致光不愿评论消息，但表示，16日会有条例呈交立法会说明一切事宜。

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香港疫情近日连日创新高，继大前天(2月26日)有26026人确诊武汉肺炎而创单日新高后，翌日再有34466人确诊，升幅逾三成，而染疫离世人数亦再增87人，令第五波疫情染疫人数在两个月内便累计达19万人，死亡人数亦增至636人，有关人数分别是之前四波疫情总和的十五倍和三倍多。

面对染疫人数大幅增加，民生亦受影响，地下铁路公司今(1日)早宣布，由于多名车长染疫或需隔离而未能执勤，令港岛线及屯马线早上繁忙时段的列车班次需要调整，班次间隔最多可能较正常多半分钟。另外，护理产品连锁店万宁亦宣布，为保障员工、顾客及工作伙伴健康，有53间分店今日起暂停营业，另有分店因应疫情而改动营业时间。其之，至少五间位于不同地区的邮政局因为有邮务人员的快速抗原测试呈阳性，需要关闭两至三天，而空邮中心大量投寄邮件办事处亦会关闭两天。

而随着官员对强检时需要禁足由「不现实」改为昨日的「不排除」之后，本地超级市场和冻肉店昨天下午起出现抢购潮，纵使港府晚上澄清，强调鲜活食品供应稳定，粮商亦有库存，呼吁市民不需要囤积粮食，但亦无阻超市货架今早继续空空如也，蔬菜、奶类制品、水果等生鲜制品最受影响。

建制派传媒《香港01》和《星岛日报》随之引述消息人士称，强检需配合禁足方才有效，但三次检测的日数，正设法由当初一周一检的最多廿一天，压缩至三天一检的最多九天。消息人士指出，在北京支持下，有可能每日处理二百多万人的检测结果，即使不能缩短至九天，亦有望缩减三分之一到十五天，而法定的禁足期会更短，即可能只要求强检第一周期加第二周期的第一天。

消息人士续称，购买食物、求医，以及维持社会运作的人士可以获得豁免，包括抗疫人员、纪律执法人员、金融设施人员、新闻行业人员等人士可以外出工作，但每个豁免机构必须限制派出人数。而立法会金融服务界议员李惟宏昨天向业界发出通知，引述证监会响应称，即使全城禁足，股票市场仍会保持开放，港府会作出安排，不致影响交易系统停顿。

学者建议4月方强检 「封城」期较中国城市短

香港需要实行强检，转折点是中共总书记习近平发出指示，要求港府把抗疫防疫作为压倒一切的任务，其后在中国专家认为，强检配合禁足才可获得最好效果后，反对声音亦消减，但香港大学内科学系临床教授兼传染病科主任孔繁毅今早在电台节目中表示，4月是较佳强检时机，而若是像传媒报道所指在九日内检测三次，时间相对短，便毋须实施禁足，以免影响商业活动。

他解释，这一波疫情预计要到月中才会到顶并逐步回落，而实际感染人数可能远比确诊人数多，估计全港有几十万至一百万人染疫，在疫情高峰期推行全民强检，会找出大量确诊者，即使有十万个隔离单位亦不足以应付，反观其他地方，全民强检的最好时机是在疫情初期或尾声进行，故4月是最好时机。

根据行政长官林郑月娥昨日接收青衣方舱医院时所说，加建的八个隔离设施可提供超过五万张病床，届时会根据强检结果，分层处理染疫人士。

此外，按传媒披露的强检和禁足日数，相对较中国内地短，以西安为例，年初便封城32天，大部分食物由国家派发；广西百色市上月亦封城，400万人须禁足20天。

不过，欧美等国封城一般不会伴随禁足，市民可继续上街购物或做运动。香港过去两年多仍可顶着跟随内地封城的压力，因为地狭人稠的香港，实不实宜封城，林郑月娥在2月15日之前，仍然指封城在港不可行，港府目前没有没有计划大规模封城，但翌日习近平发出指示后，她改变口风，甚至指强检要配合「限制活动、。