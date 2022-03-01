俄侵乌战争：中国互联网舆论虽严控但时有批评“漏网”

中国/乌克兰/俄罗斯

中国网络聚焦乌克兰战争。俄罗斯入侵乌克兰在中国网络受到了支持和批评的双重欢迎关注，一些网民将乌克兰战争视为俄罗斯与西方的战斗，并着眼预想如果中国攻打台湾会发生什么，而另一些网民则呼吁和平，此类网络评论会遭遇删除。日本媒体称乌克兰战争议题讨论让中国网络审查员忙得不可开交。

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据日本时报今天报道称，在中国严格控制的互联网上，俄罗斯的攻击引发了辩论。这场俄罗斯攻击乌克兰的战争是中国社交媒体上的热门话题之一，吸引了数以亿计的浏览量，在中国这个与美国及其西方盟友关系紧张的国家引起了激烈的讨论。

虽然北京及其国家媒体避免批评俄罗斯，而是将危机归咎于北约的扩张，并敦促通过谈判来解决这一问题，但社交媒体网民的表达能力更强，让审查员在中国受到严密监控的互联网上忙得不可开交。

在社交媒体平台微博上，许多网民重复俄罗斯总普京的说法，即他想 "让乌克兰去纳粹化"。一些人询问他们如何能够为俄罗斯的努力添砖加瓦。

还有人批评俄罗斯欺负乌克兰，说他们声援被侵略的国家，尽管其中一些帖子后来被毫无解释就撤下，没有解释。

微博用户gushuqiuyu说："支持俄罗斯，杀鸡儆猴。"他使用了一个中国成语，意思是通过打杀警告所有人。这条言论收到了4000多个赞，也有一些人敦促作者 "理性地评论"。

其他网友说，北京应该密切关注西方对俄罗斯攻击的反应，以了解如果中国对台湾采取行动，西方可能的制裁反应，并做好相应准备。

一个网络有名的咖说，"今天针对俄罗斯的一切都在为我们预演。" 全球银行选择将某些俄罗斯银行从SWIFT支付系统中删除。

日本时报说，中国拒绝谴责俄罗斯的军事攻击，尽管它一再呼吁通过对话解决冲突，但它与俄罗斯这个合作伙伴在反对西方方面的关系越来越密切。北京表示，它尊重各国的主权，包括乌克兰的主权，但俄罗斯对北约东扩的担忧应该得到妥善理解与解决。

在许多支持俄罗斯的评论的同时，也还有许多人呼吁和平。周日，网易的视频分享平台上发布了一个41秒的短片，其中一名男子在杭州城内举着 "停止战争 "的牌子，在网上被广泛分享。此视频然后被无故删除。

微信上另一个引关注的帖子后来被刷屏了，这是一份由南京大学和清华大学等顶级机构的五位教授签署的联合声明，说他们反对俄罗斯对乌克兰的军事行动。5教授说，"我们觉得有必要发出我们的声音，"该文章说，"和平是人类内心所渴望的。我们反对不公正的战争。"