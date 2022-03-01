在港爱尔兰人对清零政策感愤怒 领馆称接历来最多离港要求

香港/防疫

面对香港疫情和可能实行的全民强制检测，离港人数在上月最后半个月一直高企，继欧盟驻港办事处指已有一成人离港后，爱尔兰驻港澳总领事高德明(David Costello)亦透露，总领馆接到历来最多要求离港的领事服务，亦获悉在港爱尔兰人对「清零」政策深感愤怒，预估香港难以重归「清零」。政治学者陈家洛忧虑，港府的防疫政策既不清晰，亦不合理，这种香港并非好客之都的不利信息，一定会影响香港的声誉。

广告 继续浏览后续

香港防疫两年多，上月更收紧多项社交距离措施以减缓第五波疫情扩散，令在港外籍人士大表不满，欧盟驻港办事处主任高宇驰上月中旬曾去信香港特首林郑月娥，表达对英美九国航班禁飞香港至4月20日等多项防疫措施的关注，并指已有超过一成在港欧盟公民因为香港防疫措施不定而离港。香港欧盟商会亦曾两度表达不满，指政策令人困惑，可能令香港这国际金融中心自绝于大部分国家。

及至昨(2月28日)天，爱尔兰驻港澳总领事高德明致函该国在港侨民，指最新一波疫情对香港的影响是毁灭性的，传媒亦大字标题报道父母与染疫儿童分离和不成熟的停课决定等令人困扰的消息，不同国籍居港人士因此离开，并不令人惊讶，但这不是外籍人士逃港潮(expat exodus)，不少爱尔兰人以港为家，他们选择离港，亦须面对放弃家园和工作等伤痛。他同时透露，近一阵子，总领事馆接获的离港领事服务之多，是他们从未经历过的。

他在长约三千字的通函中，没有透露具体离港人数，只是指出，爱尔兰是欧盟在港最大社群之一。而根据香港入境处数据，自2月中起，每天经机场离港的人数均较去年同期以倍数增多，每天离港人数由当月上旬的一千多，增至中旬起的二千至三千多人，当中大部分是香港居民。彭博通讯社预料，随着香港计划在本月对全港750万人进行三次强检，居民外移情况可能会进一步加速。

与爱尔兰等西方国家不同，港府实行清零政策，但高德明指出，以香港现时的疫情规模，还没有一个国家或地区可以重归「清零」，他向侨民建议，不要再想什么「清零」，反正那也不能保护人，居民亦躲不过这一波疫情，还是接种疫苗吧。

他表示，知道在港爱尔兰人对港府不断追求「动态清零」深感愤怒和沮丧，亦了解港府有意实行全民强检，总领馆已向香港当局要求，由于香港隔离设施不足，容许毋须紧急护理人士实行家居隔离，总领馆会与其他欧盟在港外交人员继续连手要求，因为对儿童和有特别需要人士，家居隔离尤为需要；亦会促请港府制订回复正常生活的路线图。他最后以已经离世的百变歌后梅艳芳一曲《似水流年》勉励众人：「望着海一片，满怀倦 无泪也无言……远景不见，但仍向着前」。

浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛向本台表示，香港作为金融中心，不能只靠资金自由流动，还需人才和国际视野，但港府的防疫政策不单深受中国内地左右，且可能不自主，这会令海外人士对香港却步，忧虑其他政策亦会出现同样情况，故此现时不理香港情况、只求与国内一致的防疫政策，对香港的中长期影响，港府似未觉察。