拜登将发表国情咨文 乌克兰危机将成为中心议题

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北约组织周五将在布鲁塞尔总部召开了北约国家外长特别会议。乌克兰总统泽连斯基周二接受媒体访问时表示，要求北约设立禁飞区，阻止俄军空袭乌克兰。美国总统拜登将发表国情咨文，乌克兰危机将成为中心议题。

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北约周二宣称，这次会议将讨论俄罗斯总统普京决定入侵乌克兰后的局势，以及加强北约在东欧的防御。

另外，乌克兰总统泽连斯基周二接受媒体访问时表示，要求北约设立禁飞区，阻止俄军空袭乌克兰。他强调只是防御措施，并不意味要将北约拖入战争，但美国总统拜登已经向他表示，现时不是采取这种措施的时候。他表示，俄罗斯必须停止轰炸，两国才能够展开有意义的和谈。

泽连斯基表示，如果北约因俄罗斯不希望乌克兰加入北约，而对乌克兰加入组织的前景关闭大门，就应该为乌克兰提供具法律约束力的安全保证。

被问到乌克兰可以坚持多久，泽连斯基说，"并非坚持，而是战斗，为家园、国土及儿童的未来而战"。他说，乌克兰将战斗到底。

另据报道，美国总统拜登将发表国情咨文，乌克兰危机将成为中心议题。

这将是拜登上任后首份国情咨文，白宫官员表示，随着乌克兰危机升级，拜登打算利用演说来强调对抗俄罗斯总统普京的重要性，并推动国内经济议程，包括重新包装"重建更好未来"计划。

白宫发言人普萨基说，拜登最重要的信息是他相信美国人的"韧性"及"力量"，毫无疑问演说内容与几个月前准备的有点不同，拜登将会努力带领全球团结支持民主，反对俄罗斯的侵略。

民调显示，拜登近期支持度约43%，很多选民仍然对经济持悲观态度，主要由於消费价格飆升。虽然拜登在处理新冠疫情方面，赢得不少掌声，但部分人认为，随着新增病例数目下跌，应该更迅速放宽防疫限制。