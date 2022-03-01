拜登指派参谋首长联席会议前主席穆伦等访台将晤蔡英文

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美国总统拜登指派的跨党派资深代表团今天下午4点抵达台湾，预计访问两天，成员包括美国参谋首长联席会议前主席穆伦（Michael Glenn Mullen）等五位前资深官员。将与总统蔡英文、国防部长邱国政等台湾官员会晤。美方透露，选择这五位人士访台，是释出关于美国两党对台湾及其民主承诺的重要讯息，并展现拜登政府对台湾更大的承诺仍坚若盘石。

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率领这个代表团的穆伦是退役海军上将，曾在美国前总统布什和奥巴马任内担任参谋首长联席会议主席。其他成员包括布什政府的副国家安全顾问梅根奥沙利文（Meghan O'Sullivan）、奥巴马政府国防部政策次长佛洛诺依（Michele Flournoy）、白宫国家安全会议前亚洲事务资深主任葛林（Mike Green）和麦艾文（Evan Medeiros）。

路透引述美方资深官员谈话指出，美国将把「任何不是藉由和平手段决定台湾未来的行动，视为对西太平洋和平与安全的威胁，美国将维持能力，以抵抗任何凭武力或其他胁迫形式，损害台湾人民安全、社会或经济体系的行为。」

台湾外交部发言人欧江安今天在记者会上被问到这个重量级访问团选择此一时机来台访问的意义时说，拜登继去年4月派遣前联邦参议员托德访问团之后，时隔不到一年，再次派遣资深访团访问台湾，尤其在乌克兰情势紧张时到访，是美国展现对台坚定安全承诺的具体行动，也显示台湾议题在美国有跨党派高度共识，外交部对此高度欢迎与感谢。

国民党国际部主任黄介正表示，国民党对于美方重视台海和平与稳定感到欣慰，也欢迎前任国防及国安官员来台访问。呼吁民进党政府应本于建立朝野共识，共同捍卫台湾安全的立场，安排穆伦访团与国民党相关人士会晤。台湾外交部已将这项要求转达安排行程的美国在台协会。

另外，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）预计明天访台，两团的行程会不会有交集？台湾外交部表示，蓬佩奥是明天抵台，2日到5日在台访问，两团时间点不同，行程没有交集。