日本冻结俄罗斯总统普京等的资产

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日本政府3月1日宣布对俄罗斯实行追加制裁。 除了冻结普京总统、外长拉夫罗、俄罗斯央行等资产外，还将出台出口禁令，将限制对俄军事相关团体等的出口以及基于国际协议的管制清单品种和半导体等通用商品的出口。

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遭到冻结资产的包括总统普京、外交部长拉夫罗夫和国防部长谢尔盖·绍伊古和俄罗斯联邦中央银行、对外经济银行及俄罗斯军事银行三家，这三家银行进行资本交易时需要获得日本方面的许可。

出口禁令适用于俄罗斯联邦安全局、科学技术研究所和造船厂等49家公司和组织。 首先，从8日起，将禁止向这些公司和组织收取出口货款，还禁止出口认为有助于加强俄罗斯军事能力的通用商品。

在3月1日的记者会上，日本首相岸田文雄还谈及3月1日凌晨，就乌克兰局势七国集团（G7）等领导人举行的电话会议。他说：今天早些时候，我参加了拜登总统与美国的同盟及合作伙伴举行的峰会。 在我看来，俄罗斯入侵乌克兰动摇了国际秩序的基础，国际社会必须团结一致，坚决应对。 他还强调，作为唯一在战争中遭原子弹袭击的国家，尤其是作为来自于遭原子弹袭击地区广岛的日本的首相，绝对不能允许核威胁或使用核武器。

在俄罗斯总统普京单方面承认乌克兰东部亲俄组织声称的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”“独立”后，日本首相田文雄跟随欧美的脚步，于23日上午宣布了俄罗斯第一次实施制裁。

当时实行的制裁措施有：（1）暂停与这两个所谓“独立”的共和国相关人员的签证签发并冻结其资产；（2）禁止与这两个共和国进行进出口贸易；（3）禁止俄罗斯在日本发行和流通政府债券。