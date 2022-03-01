欧洲理事会主席米歇尔指责俄罗斯入侵是“地缘政治恐怖主义”

欧洲理事会主席米歇尔周二指责俄罗斯入侵乌克兰是“地缘政治恐怖主义”；欧盟委员会主席冯德莱恩表示：莫斯科的入侵使27国组成的欧盟与北约更加团结一致。乌克兰总统泽连斯基在欧洲议会讲话呼吁欧盟"力挺乌克兰对抗俄罗斯"；据称，欧洲议会将表决一份文件草案，宣布俄罗斯为"流氓国家"，并呼吁欧盟加强对俄制裁。

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法新社消息，欧洲理事会主席米歇尔周二在欧洲议会发表演讲表示：“受到攻击的不仅仅是乌克兰，这是对国际法、基于规则的国际秩序的践踏，对民主、人类尊严的攻击"。他表示，"这是地缘政治恐怖主义"。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，俄罗斯入侵乌克兰，让欧洲面临关键时刻，这个危机不仅与乌克兰切身相关，也是"两个世界与两种截然对立价值观的冲突"。

冯德莱恩在欧洲议会发表讲话说："乌克兰的命运危在旦夕，但欧洲的命运也取决于我们是否能够取得平衡。"

她指出，莫斯科的入侵行径让27国组成的欧盟与北约更加团结一心。

冯德莱恩说，如果（俄罗斯总统）普京的意图是分裂欧盟、弱化北约，或是让国际社会四分五裂，结果将是适得其反。

冯德莱恩还宣布，欧盟将额外提供5亿欧元，以协助应对乌克兰战争的"人道主义后果"，包括大批难民陆续涌入欧盟。

而乌克兰总统泽连斯基签署文件，正式要求加入欧盟后，周二呼吁欧盟证明自己与乌克兰站在同一阵线，一同抵抗俄罗斯发动的战争。

泽连斯基以视讯连线方式在欧洲议会紧急会议上露面，他说："我们为了成为平等的欧洲成员而奋战。"他说，"务必证明你们与我们在一起，证明你们不会丢下我们，证明你们确实是欧洲人，而且生命将战胜死亡，光明将战胜黑暗。"

欧盟议员们起立为泽连斯基鼓掌，他们当中许多人身穿带有乌克兰国旗、写着"支持乌克兰"字样的T恤；有些人则是披上蓝黄色围巾或缎带。

泽连斯基还说："欧盟有我们会变得更强大，没有你们，乌克兰会很孤独。"但乌克兰政府可能很清楚，加盟会是一个漫长且艰难过程。

根据一项决议草案和欧洲议会主要党派支持的修正案，欧盟议员将要求扩大对俄制裁范围，"目的是在战略上削弱俄罗斯的经济和工业基础，特别是军事工业复合体"。

根据决议草案，议员们将宣布俄罗斯入侵乌克兰"让俄国实质成为流氓国家"，普京"令人回想起20世纪独裁者的最可怕声明"，还将以"英雄"来形容泽连斯基。不过这份决议将不具拘束力。

另外，欧洲议会也将呼吁欧盟领导人：更强硬对待俄罗斯领导阶层周围的寡头和官员；限制进口俄国石油与天然气；全面禁止俄罗斯和其盟邦白俄罗斯使用"环球银行金融电信协会"（SWIFT）支付系统；对俄罗斯和所有来往俄罗斯的船只，关闭所有欧盟港口。