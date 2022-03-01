法德波三国确认乌克兰向往欧盟 支持北约与其国防合作

俄罗斯侵乌战争

乌克兰总统泽连斯基2月28日签署乌克兰申请加入欧盟文件，得到多个成员国力挺。星期三，法国、德国、波兰联合发表声明，“确认乌克兰向往欧盟选择了欧盟，三国表示决心强化乌克兰与欧盟的政治合作及经济融入进程。

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同属于“魏玛三角”的法国、德国及波兰周三在文告中，也表示支持北约的门户开放政策以及北约与乌克兰在国防领域的合作。

1991年8月28—29日，在德国的提议下，法国、德国、波兰三国外长在德国小城魏玛举行了会议，共同签署了《法国、波兰和德国外长关于欧洲未来的共同声明》，“魏玛三角”因此成为“德、法、波三国协调立场、加强合作的定期会晤机制。

乌克兰总统泽连斯基2月28日签署了要求该国加入欧盟的正式请求，敦促布鲁塞尔通过特别程序尽快批准乌克兰加入欧盟。欧盟委员会主席冯德莱恩27日在受访时明确表示支持乌克兰加入欧盟。她说，"归根结底，乌克兰属于欧洲。乌克兰是我们中的一员，我们希望乌克兰加入到我们中间来。"

乌克兰总统泽连斯基28日签署加入欧盟申请文件后，3月1日以视频的方式向欧洲议会发表讲话。他在讲话中向欧盟呼吁：“我们已经证明了我们的力量。我们已经证明，至少我们和你们是完全一样的。所以请证明你们和我们在一起，证明你们不会让我们离开，证明你们确实是欧洲人。”

乌克兰能否一如泽连斯基所希望的很快加入欧盟？也许普京侵乌战争会大大缩短乌克兰加盟进程，欧盟委员会主席冯德莱恩有关乌克兰“不远的将来”加入欧盟的表态更催化了这一前景。但是，如果按照正常程序，并没有加入欧盟的快速通道程序。入盟申请涉及一个漫长的过程，首先是欧盟委员会、欧洲议会、欧盟理事会同意接受申请，然后由国家元首和政府首脑组成的欧洲理事会一致正式确认。随后才开始艰苦的谈判进程，这一谈判旨在确保申请国融入 "欧盟共同体法律"，满足涵盖欧盟活动全部范围的35个不同章节的标准，并制定一系列与之相配套的涉及民主、法治、司法独立、尊重少数民族等方面的法律。

如果坚持正常的加入程序，即由《欧洲联盟条约》第49条所规范的进程，道路似乎很漫长，除非欧盟采取非常大的立法和行政改革行动。