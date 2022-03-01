泽连斯基与拜登通电话 呼吁“尽快阻止俄罗斯侵略行为"

泽连斯基/拜登/乌克兰危机

乌克兰总统泽连斯基周二与美国总统拜登通电话，呼吁“尽快阻止俄罗斯侵略行为"。俄罗斯入侵乌克兰的第六天，俄军军事进攻"升级"，首都基辅电视塔被击中，5人死亡；不过，美国国防部五角大楼军情分析认为，由于乌军的抵抗及补给问题，俄军向基辅的推进"停滞不前"。

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法新社报道，泽连斯基在与拜登交谈后在推特上发文称，"我刚刚与拜登总统通了电话，我们必须尽快阻止(俄罗斯）的侵略"。

据白宫的新闻稿称，泽连斯基与拜登还谈到了"俄罗斯对乌克兰民用设施袭击升级，包括俄军周二对巴比亚尔大屠杀纪念馆附近地区的炮击"。

泽连斯基称，他与拜登还讨论了西方对俄罗斯的制裁以及美国及盟友向乌克兰提供的"国防"援助等问题。 白宫表示，这些制裁“已经对俄罗斯经济产生影响”。

法新社综合最新战况，俄罗斯军队周二加强军事攻势，袭击了基辅电视塔并对东北部哈尔科夫进行空袭，不过，美国五角大楼认为，由于俄军遭到抵抗以及补给问题，向首都挺进“停滞不前”。

周二，俄军对哈尔科夫展开猛烈轰炸，拥有140万居民的哈尔科夫靠近俄罗斯边境，俄军一直试图占领这座乌克兰第二大城市。

市长西内古博夫（Oleg Sinegoubov）在Telegram上的一段视频中说，在该市中央广场，地区行政总部大楼被部分摧毁。一栋公寓楼也被击中，造成至少10人死亡、20 多人受伤。

英国首相约翰逊将俄军对哈尔科夫的这次军事打击比作1990年代对波斯尼亚萨拉热窝的致命袭击。

周二下午晚些时候，首都基辅电视塔被两枚火箭弹击中，造成五人死亡，五人受伤。部分广播服务中断，市长呼吁民众远离街道。当局发布的图像显示，电视塔被浓烟淹没，但没有倒塌。袭击发生一小时后，大多数乌克兰电视频道又恢复了正常运作。

美国卫星图像公司Maxar周二公布的图片显示，绵延数十公里的俄罗斯军队车队正从西北向首都挺进。

法新社援引美国国防部一位官员称， “我们都认为，俄罗斯军队向基辅的挺进'停滞不前'。除了俄军的供应补给出了问题，俄军似乎正在重新评估其作战的战略。

与此同时，俄军正向乌克兰南部亚速海沿岸几个主要城市推进。该地区市长说，在马里乌波尔港，"所有社区”都遭到轰炸，有21人受伤，死亡人数不详。

俄军并攻击东北部一个军营，乌方表示，有70多名军人丧生。南部赫尔松据报被俄军包围，俄军在出入道路设置检查站。俄方声称乌克兰军方进入亚速海的通道已被封锁。

乌克兰总统泽连斯基形容俄罗斯是恐怖主义国家，指责俄方犯下战争罪行。