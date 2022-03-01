美媒：中国是否会资助莫斯科的战争资金？

中国/俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京对乌克兰发动了一场无端战争。而中国是唯一一个仍与快速被孤立的俄罗斯保持直接联系的主要经济体。但北京方面要求改变这种状况的压力正在增加。在中俄两国签署 "无限制 "伙伴关系协议仅数周后，中国现在别无选择，只能重新调整其与莫斯科在双边贸易和宏观经济方面的立场。欧洲官员警告，"如果中国被认为是在破坏西方的制裁，中国也需要认识到，中国将面对一个团结的欧洲、美国和日本的更强大的声音，这可以迅速使中国处于一个更不舒服的位置。"

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据Politico今天撰文讨论在西方制裁的冲击下，中国是否会资助莫斯科的战争资金？该文称，北京对付一个处于战争状态的伙伴俄罗斯的政策选择有限。北京仍然希望依靠莫斯科作为长期的战略伙伴来抵御美国的全球影响力。 但要求北京方面改变这种合作状况的压力正在增加。

中国企业也将不愿意与一个被切断了与全球经济很大一部分联系的国家进行贸易和投资。

周一，在西方盟国的一系列协调制裁措施限制了俄罗斯中央银行部署其6300亿美元外汇储备的能力，并切断了其与世界上最大的银行支付网络SWIFT的联系后，俄罗斯卢布下滑了多达30%。

迄今为止，中国的政策制定者避免引发对帮助俄罗斯的能力的关注，而是就制裁对俄罗斯和欧洲经济的影响提供一般性评论，而中国央行尚未就俄罗斯外汇储备或货币互换线的状况提供任何线索。

根据俄罗斯银行的最新数据，截至2021年6月，俄罗斯外汇储备的大约13%--或估计为770亿美元--是中国的货币。莫斯科可能会寻求抛售这些人民币，以便为其陷入困境的流动性提供助力。

据柏林以中国为重点的智库MERICS的首席经济学家Max Zenglein说，中国在如何支持俄罗斯的经济上将非常谨慎。Max Zenglein说，“中国的风险令人难以置信。”

即使是与中国政府有关的专家也对最近几轮制裁后的俄罗斯经济前景感到悲观。北京将不得不思考俄罗斯中央银行提出的要求，该银行面临着自冷战结束以来前所未有的流动性紧张。中国领导层的关键问题是，中国是否希望被认为是在为普京的战争基金提供资金？

据欧洲外交关系委员会的制裁政策专家乔纳森-哈肯布罗伊奇说，"当俄罗斯把目光投向国外时，其储备还没有被冻结，那不会是欧洲，不会是美国，那将是中国。但要达到这一点，你需要中国的政治决定提供相当大的帮助。" 乔纳森-哈肯布罗伊奇说，"如果中国被认为是在破坏西方的制裁，中国也需要认识到，中国将面对一个团结的欧洲、美国和日本的更强大的声音，这可以迅速使中国处于一个更不舒服的位置。"

在西方因俄罗斯2014年吞并克里米亚而对其实施制裁后，俄罗斯和中国的中央银行建立了货币互换线，当时中国也急于扩大其货币的全球使用，以挑战美元的强势地位。一年后，中国推出了跨境银行支付系统（CIPS），这是一个比总部设在比利时的SWIFT小得多的替代方案。中国跨境银行支付系统（CIPS）拥有全世界1280家金融机构的成员，而SWIFT的成员为11000家。

据Politico称，这里的问题是，俄罗斯和中国都不认为对方的货币是有用的。事实上，最近在2月初，俄罗斯和中国就以欧元而非本国货币达成了天然气交易。显然卢布现在坐在悬崖边上，而中国的人民币远不是一种强大的国际货币。超过40%的全球支付是以美元结算的，而人民币占2%。

据芬兰银行新兴经济体研究所所长Iikka Korhonen说，"目前在俄罗斯，人们正在排队取出卢布、美元和欧元的存款，但不是人民币。" Iikka Korhonen指出，“事实上，俄罗斯中央银行与中国有这样的业务合作关系。”