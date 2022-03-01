这些法国人为什么奔赴乌克兰作战

俄罗斯侵乌战争

自乌克兰总统泽连斯基呼吁所有愿意与乌克兰人一道打击侵略者的外国人加入外国军团以来，已有一些法国人响应号召，加入了志愿者行列，并已奔赴乌克兰。

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费加罗报周一报道，勒贝特 (Regis Lebert) 当晚将向妻子和两个孩子宣布，决定前往乌克兰参战抵抗俄军侵略。他是一位生物学者，已向所在的化妆品实验室提交了休假书，也已与乌克兰驻巴黎大使馆取得联系。那么，如何向家里解释自己决定离家，前往无亲无故的乌克兰参战一事呢？这位现年42岁，从未摸过枪的中年人说，“我要说的很简单，如果我们允许一些国家侵略另外一些国家，那会给我们的孩子留下一个什么样的世界？如果我们不让普京停止侵略，他会走到什么地步？”去乌克兰参战的念头其实已经在他脑中转了好长时间，他不知道为什么，但他的内心被深深触动了：“乌克兰人是我们的邻居，这一次，我准备去保卫他们。”准备去死？“是的，如果必须要这样，至少，我选择了以我自己的方式去捍卫自由。”

乌克兰总统泽连斯基呼吁外国人加入乌克兰国际军团后，一些法国志愿者开始互相联系，其中一些人在脸书上建立了一个“法国志愿者在乌克兰”(Groupe des volontaires français en Ukraine)账号，至周一晚间已有650个愿意奔赴乌克兰参战。其中有一位21岁的尤利斯(Ulysse)，他是学习建筑的大学生，已向乌克兰大使馆递交了资料。“我已准备好拿起武器”，他之前还在比利时参加了一个短暂的军事培训。他对记者说。“普京攻击普世权利，这是不可容忍不可原谅的。我们每一个人都有捍卫自由的义务。”

谈起自己为什么要志愿与乌克兰人一道打击侵略军，23岁的园林师蒂波利说，他很担心乌克兰冲突失控后触及法国。“应该趁早行动，免得悔之莫及。”，他喜欢阅读二战史，但很害怕战争，他在基辅的一个朋友已经被炮弹削去一只腿。但是，“现在轮到我来保卫我们的国家了。我想普京不会把战争停止在乌克兰。下一个是谁，是波兰？还是摩尔多瓦？” 他对人们开口闭口欧洲，经济，交流很反感，“战争爆发了，人都不见了，我不同意，必须行动起来。”

佛德里克，52岁，周三出发前往乌克兰与波兰边境，参加人道援救。然后，将与乌克兰人一道战斗。不善言的他表示，“不好意思，我像美国人那样表达，但我确实是为了去保卫那里的民主。”他是一位临时工，下一个合同在两个月之后，他积攒了一点钱，决定利用这段时间去乌克兰。“我不会坐在自家沙发里，盯着看电视报道乌克兰人如何如何被杀害，当鸵鸟。”

佛德里克是前南斯拉夫人，亲眼看见过南斯拉夫内战中死者亲属的眼泪，烧成灰的汽车，摧毁的房屋，“我知道什么在等着我，也就是为此我才要出发，我们不能抛弃乌克兰平民。”

比他年轻30岁的尼古拉(Nikolas)也是出于同样的动机，他的祖母是乌克兰人，他感觉自己如果光说不做，待在法国，“那就像一个懦夫”。“我不会躲藏起来，我害怕，但我没有选择，我们不能接受 不可接受的东西。”

周二晚间，八名法国老兵乘车出发，地点：乌克兰。车厢里装满了防弹背心，头盔以及迷彩服。52岁的菲利普说，这是我当伞兵时候的装备。他气愤地说，“不能让人就这么着在炮火轰炸中死去，我忍受不了咱们的政客一天到晚说啊，说啊，说得没完没了。”“救出更多的平民，是我们前军人的责任”。