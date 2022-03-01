CNN：中国政府对俄乌战争的反应置旅乌中国人于险境

俄罗斯侵乌战争

美国有线电视新闻网（CNN）分析：中国政府的乌克兰撤侨计划停滞不前，放任国内网友挺俄，并且贬抑乌克兰女性，北京当局对俄乌战争做出如此反应，置旅乌中国人于险境之中。

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CNN指出：西方国家数周前已呼吁本国公民离开乌克兰。在俄乌冲突加剧之际，中国原本周末以包机将公民撤离乌克兰的计划已经搁置。中国驻乌克兰大使范先荣表示，要等到安全时才能撤侨。

中国官方媒体报道，约有6000名中国公民仍待在乌克兰。CNN指出，有别于他国公民，这些中国公民在俄国展开侵略前未收到离开乌克兰的指示，当美国及其盟友警告俄国攻击迫在眉睫时，中国官员拒绝听从。

部分留在乌克兰的中国公民或永久居民，开始对自身安危表达担忧，这不仅是由于俄乌冲突加剧，更因为乌克兰境内出现反中情绪。

中国当局持续强化与俄罗斯政府的紧密关系，迄今拒绝谴责俄国，或形容俄国的行动为侵略。中国官媒在国内报导采取亲俄观点，而网络上支持乌克兰及其总统泽伦斯基的贴文则遭到审查。

CNN指出：与此同时，中国社群媒体上也涌现亲俄情绪，以及对乌克兰女性的贬抑。旅居乌克兰的华人孙刚指出，中国社群媒体上的恶心言论经乌克兰媒体转述，让当地华人社区更加受到怀疑。孙刚提及，他当天早些时候外出采买杂货时，遭到几名当地居民拦阻及质问。孙刚表示：“我不认为，乌克兰现今局势对中国人是安全的。”他呼吁中国网友应展现更多同理心，并称“乌克兰正在战争中受苦，且每天都有人死去”。

一名自称是乌克兰留学生的中国男子在社群媒体贴文指出，在基辅的防空洞及地铁里，人们质问中国学生他们是否同意网络上的那些言论，使得许多学生害怕待在地铁里。我希望向乌克兰人道歉，尤其是乌克兰女性。