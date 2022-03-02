中共20大人事洗牌 传陈敏尔拟调上海引热议

中国/中共20大

中共20大前后党内进入人事洗牌阶段。消息指出，被视为总书记习近平爱将的重庆市委书记陈敏尔可能调任上海市委书记，但党内有异议。蔡奇、李强、李鸿忠等直辖市书记则可望被拔擢入中央。

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据中央社今天引述港媒消息报道称，中共20大人事洗牌，陈敏尔拟调上海引发党内异议。据香港明报消息引述北京知情人士透露，与上述4人同为政治局委员的中共中央办公厅主任丁薛祥，可望更上一层楼；而另一名政治局委员、中国国务院副总理刘鹤，今年虽已年届70，达到政治局“七上八下”的退休年龄，但因中美角力仍在持续而“仍被中央倚重”，20大后未必会退休。

近几届的中共中央政治局成员中，北京、上海、天津、重庆等直辖市，以及广东省、新疆维吾尔自治区等6个省级行政区的党委书记，都是当然的政治局委员。

而在2017年中共19大进入政治局的这6名地方大员中，陈全国已经卸任新疆书记，但新职务迄今未公布。而先前传出他将接任中共中央农村工作领导小组副组长，却至今未获证实。

至于陈敏尔及北京市委书记蔡奇、上海市委书记李强、天津市委书记李鸿忠、广东省委书记李希等5人，根据报导，依照惯例，在即将召开的全国“两会”后，将有新的职务安排。

据该报道，知情人士指出，李希将是最后一次以广东省全国人大代表的身分出席，中共20大后就将调入北京；李鸿忠、李强也同样将调入北京。而本就在北京任职的蔡奇，预料将“更上一层楼”。李强是习近平担任浙江省委书记时的得力助手。消息人士指出，若李强调入中央，上海市委书记的遗缺预料将由陈敏尔接任。然而，党内对这项调动仍有不同意见。

依政治局委员的“七上八下”（67岁连任，68岁退休）的不成文规定，到中共20大时，政治局常委中除习近平外，栗战书、韩正也已届龄；至于政治局委员，许其亮、王晨、刘鹤、孙春兰、杨洁篪、陈希、杨晓渡、张又侠及郭声琨等9人也告届龄。在习近平连任下，整个政治局就将空出11个名额。该报提到，预料中共20大后，将有更多与习近平在地方从政时期有交集的党政官员，被拔擢入政治局。