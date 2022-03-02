中国外交部称中俄将继续展开正常的贸易合作 坚称对俄制裁是非法

中国/俄罗斯/乌克兰

俄罗斯是中国第一大能源供应国，西方相继制裁俄国之际，中国外交部今天重申坚决反对任何非法单边制裁，要求有关方面处理乌克兰问题不得损害中方权益；强调中俄将继续开展正常的贸易合作。

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据中央社今天引述环球网消息说，中国外交部2日下午举行例行记者会，有日媒记者提问：中国会不会继续购买俄罗斯的天然气？目前西方国家都在制裁俄罗斯，中国如果继续与俄罗斯进行正常贸易的话，是否对中方有影响？中国外交部发言人汪文斌对此重申，中方坚决反对任何非法单边制裁，制裁从来不是解决问题的根本有效途径，只会对相关国家的经济和民生带来严重困难，进一步加剧分裂和对抗。

汪文斌说，中国要求有关方面在处理乌克兰问题和对俄关系时“不得损害中方和其他方面的正当权益”。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利精神，“开展正常的贸易合作”。

该报道还综合新浪财经、搜狐网等陆媒消息，俄罗斯是中国的第一大能源供应国。其中，天然气、石油、煤炭进口都排名第二，而且是中国第一大电力进口国。多家外媒分析，俄罗斯经济非常仰赖能源出口，西方国家制裁俄罗斯，俄国势必大幅提高对中国的出口量，相对低廉的价格将使得中国受惠。

2月4日，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）访中并出席北京冬奥会开幕式之际，中俄两国签署了新的能源合作协定，主要涉及原油、天然气以及低碳发展领域。天然气方面，中俄双方签署了“中国石油天然气集团有限公司与俄罗斯天然气工业股份公司远东天然气购销协议”。根据协定，俄方向中国的天然气长期供应，每年增加100亿立方公尺。这也代表俄罗斯对中国天然气的年供应量，将达到480亿立方公尺。

此外，俄罗斯还在积极推进其他中俄天然气管道项目的建设，已于今年1月完成Soyuz Vostok天然气管线项目的可行性研究，计划过境蒙古国向中国输气，该管道预计2024年开始建设、2030年开通。若最终成行，俄罗斯将向中国再增加一年500亿立方公尺的天然气供应量。

根据中国海关总署统计，2021年中俄双边贸易额为1468.87亿美元，再创历史新高，年增高达35.8%。其中，中国对俄出口675.65亿美元，增长33.8%；中国自俄进口793.22亿美元，增长37.5%。