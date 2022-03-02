中国曝陕西“铁笼女” 称遭遇比徐州8孩铁链母更惨

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中国近日的“8孩母”案件震惊外界，并引发对于妇女拐卖问题的重视与讨论，陕西佳县日前也传出类似的“铁笼女”事件，据指当事人可能是多年前失踪的西部大学生，官方已着手调查。

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据中央社今天报道称，中国不只徐州8孩案，陕西传出“铁笼女”遭遇更不堪。该报道综合楚天都市报与头条新闻等陆媒消息，陜西省榆林市佳县的李某近两年一直在“我是李奇峰”影音平台直播个人及家庭生活，其中透露他的妻子“小雨”是他捡来的来路不明女子，两人自2009年开始同居。小雨曾多次试图逃跑，李某采用特殊手段阻止。

李某曾在直播时表示，小雨为他生有一子一女，并展示了他托人为小雨上的户口，其中记载的出生日期是1975年5月5日，户口登记时间为2019年5月。还有网友说，李某在直播时曾展示一辆带有铁笼子的三轮车，自称小雨不听话就将她关进去。此外，据消息说，从相关影片中可看出，“小雨精神异常，神智与正常人有很大差距”。

针对“铁笼女”事件，据澎湃新闻，榆林市公安局昨晚公布已成立联合调查组进行调查。另有消息说，青海名为王国红的大学生于2009年失踪，2022年被发现人在陕西榆林，小雨疑似为王国红。

中央社说，春节前后，一则江苏徐州丰县8孩母亲的影片在网上流传，影片中的女子衣衫褴褛，脖上栓著铁链，看似神智不清，引起外界高度关注。江苏官方之后公布调查报告说，被铁链锁脖的女子是云南人，曾经历3次拐卖，与“丈夫”董某生育了8个孩子。丰县县委书记和县长因此案下台，其余15名官员则因放任虐待和违反生育政策等原因受惩。

对于“8孩母”事件，多家官媒发表评论表示必须全面根治拐卖，众多陆民则对官方调查结果存疑。

中国全国人大、政协“两会”近日内登场，一些代表和委员最近纷纷建议加重拐卖和收买妇女儿童的罪责，各地并应彻查辖区内来历不明的妇孺，特别是私自收留的精神疾病患者及聋哑女性。