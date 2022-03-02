中国被呼吁向好朋友俄罗斯施加压力促停战

乌克兰/俄罗斯/普京/习近平

国际媒体透露，乌克兰外长与中国外长通电话，乌克兰要求中国向好友俄罗斯施加压力停止在乌克兰的侵略战争。澳大利亚国防部长达顿称多次呼吁中国国家主席习近平，出面敦促俄罗斯总统普京停止战事，并称，现在世界上唯一能够“拿起电话”制止普京，以“停止这场疯狂行为”的人，就只有习近平。没有消息报告乌克兰总统泽连斯基是否打电话联络中国国家主席习近平。英国媒体称，中国外长王毅是应邀接听乌克兰外长电话，乌克兰外长请求中国向盟友俄罗斯施加压力停战。

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就乌克兰遭入侵，据英国天空新闻说，中国可能是推动普京与乌克兰和谈的关键。

中国外交部长与乌克兰外长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）此前进行了交谈，中国方面将局势描述为“冲突”。此前，中国将此次入侵描述为“局势恶化”。迄今为止，这是中国就乌克兰问题发表的最强烈的言论，但仍拒绝承认俄罗斯的行动是入侵。中国外交部长王毅与乌克兰外长德米特罗·库莱巴（Dmytro Kuleba）通话时表示，中国“担心对平民造成的损害”。

中国仍呼吁俄乌双方通过谈判寻求解决方案，并重申支持俄罗斯的立场，称“地区安全无法通过扩大军事集团来实现”。

乌克兰外长表示，他“期待中国为停火做出的斡旋努力”。

据路透社报道称，中国国务委员兼外长王毅3月1日应约同乌克兰外长库列巴通电话表示，针对当前危机，中方呼吁乌俄通过谈判找到解决问题的办法，支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力；针对战事不断扩大，当务之急是尽可能缓解现地局势，避免冲突升级甚至失控。

中国官方的央视新闻周二晚援引王毅称，中国始终主张尊重各国的主权和领土完整，始终认为一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以扩张军事集团来实现。希望乌克兰采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。

王毅还说，“乌克兰局势急剧变化，中方对乌俄爆发冲突感到痛惜，对平民受到伤害极为关注。”

俄乌局势持续紧张。克里姆林宫周二表示，西方国家的制裁措施永远不会使俄罗斯改变对乌克兰的立场。

针对俄乌代表团在白俄罗斯边境城市戈梅利举行谈判，中国外交部新闻发言人汪文斌周二表示，希望双方继续保持对话谈判，寻求照顾双方合理安全关切，实现欧洲共同安全，有利于欧洲长治久安的政治解决之道。

据中央社今天报道称，随着俄罗斯入侵乌克兰战事持续，澳大利亚国防部长达顿多次透过电视向中国国家主席习近平喊话。达顿指出，唯有习近平才能规劝俄罗斯总统普京停止战事，习近平应“拿起电话”制止普京。

达顿（Peter Dutton）今天早上接受澳洲第九频道新闻网（Nine Network）及澳洲天空新闻（Sky News Australia）访问。在这两次受访过程，他均呼吁习近平要“拿起电话”制止普京。

达顿向第九频道新闻网解释，中国和俄罗斯有着紧密的合作和友谊关系。他相信，现在世界上唯一能够“拿起电话”制止普京，以“停止这场疯狂行为”的人，就只有习近平。

达顿向澳洲天空新闻表示，面对乌克兰战事加剧，有需要务实地考虑到普京的思维；既然习近平是唯一能够劝阻普京的人，因此习近平应该负起重担，“拿起电话”打给普京。

据达顿强调，习近平不应该安慰普京，而是应该规劝普京尽快自乌克兰撤军。

达顿在2月25日接受澳洲天空新闻（Sky News Australia）访问时也提到，他认为习近平凭著其影响力及与普京的交情，应该要致电普京，要求普京撤回入侵乌克兰的“可怕决定”。

据中央社说，澳洲最大反对党工党外交事务发言人、联邦参议员黄英贤（Penny Wong）2月27日接受澳洲广播公司（ABC）访问时指出，中国拥有独特地位，足以向俄罗斯施压并制止其侵略乌克兰的行为。

黄英贤提到，在俄罗斯出兵乌克兰之前不久，中国和俄罗斯才发表联合声明，强调两国拥有独特的紧密合作关系，这就更加彰显中国对俄罗斯问题负有义务。

中、俄两国于2月4日发表“关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明”。中国外交部于2月5日发布新闻稿，提到中国外交部副部长乐玉成指“中俄关系上不封顶，不断攀登新高”，而且“中俄关系这列快车永远在路上，没有终点站，只有加油站”。