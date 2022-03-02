中疾控专家曾光：中国式与病毒共存将临

香港/防疫

曾参与制订疫情初期防控策略的中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光在微博发文，指中国为保持动态清零的投入大于收益，相信这政策不会永远不变，预料「在不久的将来，定会在合适的时间点，展示中国式与病毒共存的路线图」，探索灵活而可控式开放。有关帖文没有像其同业张文宏半年前提出中国可实行与病毒共存时般受到网络猛烈抨击。

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中国国家卫健委高级别专家组成员曾光前(2月28日)天在微博发表题为《相同的科学共识，不同的应对策略——解析「与病毒共存」与「动态清零」两种对策》时提到，传播力增强的Omicron变种病毒株令中国疫情防控难度明显加大，清零时间亦因此延长，防控成本明显增加，但所得红利仍然远大于投入。他认为，「动态清零」是中国在特定时期内的防疫对策，不会永远不变，「在对发病、死亡容易容忍的情况下与病毒共存，是人类的长远目标」，然而，目前西方国家「迫不及待实施与病毒共存」，对中国形成巨大风险，不宜随之起舞，但可借鉴西方国家的经验和教训。 曾光解释，中国不像西方国家，长期防疫不利，但中国过往藉疫苗接种建立的免疫屏障，现在成了软肋，包括长者接种疫苗比例不高。但中国完全无必要在全球疫情高峰期敞开国门，也不宜在冬末春初呼吸道传染病传播的季节，放宽防控措施。

他认为，在不久的将来，中国定会在合适的时间点，展示中国式与病毒共存的路线图。他设想，发扬举国体制防控优势，习各家所长，探索灵活而可控式开放，将会是中国的共存特色。

曾光的帖文至今(2日)有四千多个转发，近三千条评论，并有1.7万个赞，讨论不算热烈。热议的帖文可瞬间获得过百万转发。

翻查数据，Delta变异病毒去年传及中国多省时，中国传染病专家张文宏于7月29日在微博发文评估疫情，并认为：「世界如何与病毒共存，各个国家都在作出自己的回答。中国曾经给出一张漂亮的答卷，南京疫情之后，我们一定会学习到更多。」有关言论被指是希望中国的防疫政策由「清零」改为「与病毒共存」，引起巨大争议，有大半个月被网民猛烈评击，须由中国的医生、科普工作者和部分网友呼吁支持和保护张文宏，声言须保护中国医生的话语权，批评声音才转弱。