人权大律师被指涉违国安 左媒称港警质疑拉拢外国律师为黎智英辩护属勾结外国势力

香港/政治

身兼前香港人权监察创会主席的香港大律师公会前主席夏博义（Paul Harris），昨早曾接受警队国安处警诫会面，据多家传媒报道，夏博义被指涉嫌违反《港区国安法》，并查问他与已解散的人权监察的关系。警方事后未有将他拘捕，而根据北京在港报章的报道，警方曾要求夏博义交代其所属英国律师行率团为壹传媒创办人黎智英辩护有否「涉嫌勾结外国势力」；该报又指，夏即晚已乘飞机离港，未知他离港与他没有被捕是否有关连。

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香港实行普通法，不少律师和大律师接受普通法系国家教育后来港服务。香港法律未有限制被告和与讼人聘请英国等外国律师作辩护律师，港府亦有聘请英国资深法律代表其案件，但《文汇报》和《大公报》没有解释为何外籍律师代表被控涉嫌违反国安法的黎智英会涉嫌勾结外国势力。而根据国际人权公约第十条和第二十六条，人人在法院前和面对法律时，一律平等，且应受法律平等保护，无所歧视。

夏博义昨(1日)早11时到警察总部的片段，最先见于由与中央政府联络办公室关系密切的大公文汇网，片段中，夏在两名男子陪同下进入警总，其中一人是大律师黄宇逸。夏博义逗留约两个半小时后离开，没有被捕，亦没有回答记者提问。据媒体引述消息称，夏在国安处警诫会面下，被要求交代涉嫌违反国家安全的行为等。大公文汇网今日凌晨再报道，指夏博义昨晚深夜乘飞机离港，该报记者曾追问夏为何离开，但夏没有正面响应。

另据网媒「香港01」报道，案件与夏博义有份创立的民间团体「香港人权监察」有关。翻查公开资料，香港人权监察创立于1995年，夏博义由当年至2002年期间出任主席，而人权监察对2002年杪开始民意咨询的《基本法》23条持反对立场，并参与其后的人间民权阵线。

左媒曾批夏博义

《文汇报》和《大公报》去年初报道，香港人权监察在创立的头18年收取来自美国国家民主基金会（NED）的拨款，合共约1500万港元，指组织涉嫌「勾结外力」。但报道中没有查问人权监察9回应。而在今(2日)晨报道中，两报指出，夏博义所属的英国律师行Doughty Street Chambers将派出大律师加拉赫(Caoilfhionn Gallagher)率团来港为被控违反国安法的前《香港苹果日报》创办人黎智英辩护，文章在没有提供证明的情况下，指「不排除夏博义为英国律师行的外国代理人暗中插手促成该案的代理权」；至于该律师行「派出大律师为黎智英辩护，当中是否涉嫌勾结外国势力，国安处同样要求夏博义交代。」文章同样没有给予被指控的律师行行使回应权利。

至于香港人权监察，据了解，夏博义已多年没有参与人权监察的事务，而人权监察在停止观察2019年的示威活动后，已在无人出任执委会成员后，于去年去信警方的社团事务处，通知该组织已经解散。

国安法于2020年6月底生效，但警方一直没有排除可把法例生效前的事宜与法例生效后的事连结一起考虑。夏博义近年回港，并于去年1月当选大律师公会主席，任内曾批评国安法不符法治精神，期望与港府探讨修改部分条文，国务院港澳办和中联办为此发表声明，指相关言论挑战「一国两制」底线。另外，他亦曾批评法庭把和平集会人士判囚，并忧虑这会令和平表达者转向具破坏力的途径，包括暴力。中联办为此批评他「散布歪曲言论，公然为违法者张目，……对司法者施压」，并指若大律师公会继续被夏博义「这种丧失职业操守的外国政客把持」，只会作茧自缚，走上不归路。港府其后亦有就公会的角色发表声明，夏博义最终放弃争取连任公会主席。