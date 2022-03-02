拜登即将发表国情咨文：独裁者必须为侵略行为付出代价

俄罗斯侵乌战争

众议员切里·布斯托斯（D-IL）穿着乌克兰国旗的颜色，与众议院多数党领袖斯坦尼·霍耶（D-MD）在美国国会大厦等待美国总统拜登发表国情咨文讲话前交谈。

美国总统拜登周三将在美国国会发表国情咨文，拜登将直接点名普京，谴责普京发动的战争是“有预谋的和无端的”。拜登还将赞扬西方在面对入侵乌克兰时表现出的团结。

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根据法新社援引美国几家媒体的报道，预计拜登将宣布一项重大的新制裁措施来证明西方国家的密切协调：对俄罗斯飞机关闭美国领空。欧盟和加拿大已经决定这样做。

根据白宫提前释出的片段，拜登将在他的第一次国情咨文中宣布："在我们的历史进程中，我们学到的教训是：如果独裁者不为他们的侵略行为付出代价，他们就会造成更大的混乱，"

俄罗斯总统普京 "错以为西方和北约不会作出回应。他认为他可以分裂我们。"“我们做好了准备“，拜登表示。

每年，美国总统都会在国会大厦这个非常庄严的环境中，向立法部门报告他的政治行动。国情咨文演说通常是专门讨论国家问题，但这次，这位79岁的民主党人谈论的重点是世界和 "联盟状况"，正如他在抵达白宫时承诺的那样，他希望组建一个民主国家的大联盟来对抗独裁政权。

白宫还宣布，乌克兰驻美大使奥克萨娜·马卡洛娃将是拜登国情咨文演说的嘉宾，坐在第一夫人吉尔·拜登身边。

据报道，从白宫到国会大厦的主要通道---宾夕法尼亚大道上装饰着蓝色和黄色的乌克兰国旗。

俄罗斯和乌克兰星期二进行了克里姆林宫六天前开始入侵邻国以来的首次交换俘虏。

然而，在换俘的同一天，俄军加大了对乌克兰各地城市的轰炸，人们经历了更多的战火洗劫。俄军击中了民用基础设施和通讯设施，包括基辅地标性的建筑---中心电视塔和乌克兰的纳粹大屠杀纪念堂。

电视塔被击中后爆发出火球烈焰。有五人在电视塔遭攻击后丧生。

与此同时，俄军对位于俄乌边境的140万人口的城市哈尔科夫进行了猛烈轰炸。 州长Oleg Sinegoubov在一段显示爆炸的视频中说，该市中心广场，地区政府总部被部分摧毁。至少有10人死亡，20多人受伤，还有8人在一栋公寓楼被击中时死亡。

对克里姆林宫的国际压力继续增加。联合国最高司法机构国际法院（ICJ）已宣布于3月7日和8日就乌克兰政府提起的诉讼举行听证会，乌克兰指控莫斯科策划了种族灭绝。