撤侨进展艰难 一中国公民在乌克兰遇枪击受伤

撤侨困难

3月2日，中国外交部证实，一名中国公民在乌克兰遭遇枪击受伤，大使馆已第一时间联系当事人提供积极协助，并称伤者暂已脱离生命危险。据央视新闻报道，这名中国人是在试图自行撤离乌克兰东部、赶往利沃夫的路上中弹受伤。

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鉴于迄今为止官方撤侨的途径有限，不少当地华人按照中国驻乌大使馆建议，由陆路自行向邻国撤离。据路透社报道，中国外交部新闻发言人汪文斌周三表示，截至2日中午，已有超过2500名在乌克兰中国公民安全撤离。

3月1日中国使馆通知当地华人，可在基辅火车站搭乘“西撤客运专列”，前往华沙。另一则通知称，基辅及周边自愿撤离的华侨和临时来乌人员2日中午可在基辅市一地铁站集合，统一乘坐大巴前往邻国摩尔多瓦。

据中国媒体报道，首批600多名中国留学生2月28日开始撤离乌克兰，他们分别来自敖德萨和基辅。报道称，敖德萨的400多名中国人由大使馆派员陪送至欧洲邻国摩尔多瓦。此外，3月1日还将有近千名中国公民经陆路撤离乌克兰，包括留学生以及自主撤离的华侨，目的地是波兰、斯洛伐克、匈牙利等国。

对于撤离人员抵达第三国之后，是否有包机回国的安排，现目前还"没有具体通知"。据大使馆之前的统计，至少有6000多名在乌克兰的中国人登记表示希望撤离。

周日，《环球时报》曾援引驻乌使馆官员称，现阶段包机撤侨的方案很难执行，原因是"由于当地实施严格的空中管制措施，空中时常遭遇炮击和导弹，如果在包机撤离过程中遇到危险，后果将不堪设想。"

据中国驻乌克兰大使馆消息，3月2日中午12:00，请所有在基辅及周边自愿撤离的华侨和临时来乌人员在基辅市地铁蓝线终点站Teremky集合，然后统一乘坐大巴前往摩尔多瓦。自驾人员可随车队前行。请大家务必准时抵达集合点，乘坐大巴时照顾老人、妇女、儿童。中国公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘车，请携带好本国护照。

另，领侨处周三早上9:00起将发放此前申请人申办的旅行证（已持有效出国证件人员不予受理）。现已在摩尔多瓦的申请人可自行委托拟乘坐此次大巴人员代领和转交，领取时出示表达委托意愿的短信或微信。