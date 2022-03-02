美官员：中方要求俄国将乌克兰战争推迟到冬奥之后

中方预先是否知情？

《纽约时报》转引一份西方情报报道，中国官员对普京发动战争计划或意图有一定程度的了解。据拜登政府高级官员和一名欧洲官员称，西方情报报告称，中国高级官员在 2 月初告诉俄罗斯高级官员，不要在北京冬奥会结束前入侵乌克兰。

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冬奥开幕之前，普京在北京会见了中国国家主席习近平。莫斯科和北京当时发表了一份 5000 字的声明，宣布他们的伙伴关系“不封顶”，谴责北约扩大，并声称他们将建立一个真正“民主”全球新秩序。

中俄官员往来的情报是机密的。它由西方情报机构收集，并被审查它的官员认为是可信的。美国和盟国政府的高级官员在讨论普京何时可能攻击乌克兰时将其传递出去。

一位熟悉情报的官员表示，这些材料并不一定表明有关入侵的对话发生在习近平和普京会晤的层面。其他了解情报的官员拒绝提供更多细节。由于情报的敏感性，官员们在不愿透露姓名的情况下谈到了这份报告。

周三，当被问及中国官员是否曾敦促俄罗斯官员将入侵乌克兰的行动推迟到奥运会之后，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，“这些说法是毫无根据的猜测，旨在谴责和抹黑中国。”

冬奥会刚闭幕，俄罗斯军队开始全面入侵乌克兰，包括用弹道导弹、炮弹和坦克部队对乌克兰城市进行攻击。

美国和欧洲官员表示，他们很难相信仅是巧合。普京的入侵是在奥运会刚刚结束后才开始的。

整个冬天，俄罗斯将军事部队从与中国的边界和东部的其他地区转移到与乌克兰的边界和白俄罗斯，为入侵做准备。这些举动表明俄罗斯和中国官员之间的高度信任。

多年来，中国和俄罗斯一直在加强经济、外交和军事关系。两国领导人在会晤之后发表的雄心勃勃的联合声明令美国和欧洲官员感到震惊，尤其是因为这是中国第一次在北约和欧洲安全问题上明确站在俄罗斯一边。

同一消息还报道说，在拜登总统在 11 月 15 日的视频峰会上与习近平交谈几天后，美国高级官员决定向中国高级官员提供有关俄罗斯在乌克兰周边增兵的情报。