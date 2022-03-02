英媒：乌克兰资源有助强化俄中合作 威胁不容忽视

俄中合作的威胁

英国《每日电讯报》近日一篇专栏文章示警，若控制更多乌克兰领土，俄罗斯将掌握更多天然资源；这些资源可用于强化与中国的合作，双边的产业与科技结盟将对自由民主世界构成更大威胁。

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《每日电讯报》（Daily Telegraph）科技与商业专栏作家欧罗斯基（Andrew Orlowski）举例，半导体产业所需原物料包括氖、钯等金属，而美国晶片业者有超过90%的高阶氖以及35%的钯由乌克兰供应。英特尔（Intel）约50%的氖进口自东欧。

也就是说，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的思考与决策牵动全球晶片产业运作。

尽管遭遇西方制裁，但掌握大量科技产业所需原物料的俄罗斯仍有方法反制，而在俄中深化合作的架构下，中国有信心可取得西方国家也迫切需要的资源。中国将可结合自身强大的生产力、俄罗斯稳定供给的原物料以及西方企业移转的知识产权，进一步扩充整体实力。

欧罗斯基指出，历史学家未来或许会惊愕，为何西方会如此乐于与中国伙伴建立合资企业，以换取进入中国市场，最终甚至失去营运控制权。英国晶片设计公司安谋（ARM）近年遭在中国的合资企业安谋中国（Arm China）逼退，就是个好例子。

另一方面，俄罗斯也发现自家军备设计遭中国模仿，包括中国军队的歼－11即脱胎自俄军苏凯-27（Su-27）战斗机。然而，在当今国际政治环境下，俄罗斯将有更多动机与中国合作。中国的“北斗”与俄罗斯的Glonass卫星导航系统即已完成整合。

欧罗斯基提醒，除了原物料，俄罗斯的技术人才与优势将有助中国加速克服与西方的科技发展差距。俄罗斯的资讯软体工程师在西方本来就十分抢手，中俄未来有可能成功输出新的TCP/IP网际网路协议套组，让各地威权体制更容易限缩公民自由与权利。

欧罗斯基指出，虽然俄中联盟不一定能永续，但与中国的科技和产业合作研判有助俄罗斯重建经济，自由民主世界不应掉以轻心。