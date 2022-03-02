蔡英文强调与乌克兰站在一起穆伦重申反对片面改变台海现状

台湾/政治

台湾总统蔡英文今天接见美国总统拜登指派的跨党派代表团时表示，历史经验显示，对侵略行为冷眼姑息，就是为自己制造更多的威胁，这是全球民主国家团结时刻，台湾也不能缺席；美国代表团则再次保证美国坚定维持承诺。

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拜登所指派的这个访台资深代表团都是美国卸任的国安高官，由美国参谋首长联席会议前主席穆伦（Michael Glenn Mullen）率领，昨天抵达台湾，今早前往总统府会见了蔡英文。

蔡英文指出，在全球密切关注乌克兰情势的此刻，拜登总统指派代表团来台，不仅是对台美伙伴关系的重视，更展现台美关系坚若盘石，凸显台湾在国际区域安全上的角色，国际民主社群必须更加紧密团结。

她说，上周俄罗斯入侵乌克兰，造成许多平民无辜伤亡，严重危害世界和平秩序；台湾做为国际社会一员，除了表达严厉谴责，也参与对俄罗斯实施经济制裁，对于乌克兰的人道救援也在前天正式启动。

蔡英文表示，台湾所做的一切，就是要坚定表达，台湾与乌克兰站在一起，和自由民主站在一起，只要有助于国际社会的和平安全，有助于区域稳定繁荣，台湾都会善尽国际责任，愿意与所有国家一起努力。

她说，历史经验告诉我们，对侵略行为冷眼姑息，就是为自己制造更多的威胁，这是全球民主国家团结的时刻，台湾也不能缺席。

穆伦致词时表示，代表团此行对「美台重要伙伴关系」表达支持，在美国，这股支持力量不断延续增长。这次访台的时机点，正是世界历史上困难和关键时刻，正如美国总统拜登所说，「民主正面临长期且令人担忧的挑战」，现今乌克兰情势就是例子，现在比以往任何时刻更需要捍卫民主。

他说，访问团反映了美国对台湾「强健伙伴关系」的跨党派支持。维护台海和平与稳定不仅符合美国利益，也符合全球利益。这也是为什么美国将继续反对任何片面改变现状的行为，也持续支持，以符合台湾人民意愿和最佳利益的方式和平解决两岸议题。

穆伦强调，希望能透过访团的拜会，向蔡总统和台湾人民再次保证，也向区域的盟友和伙伴传达，美国坚定维持承诺。

另外，蔡英文今天在民进党中执会前发表谈话说，台湾外交部会公布由赈灾基金会设立的援助乌克兰捐款专户，专户成立后，她和副总统赖清德、行政院长苏贞昌也将会分别捐出一个月所得，希望民众以及全体党公职人员全力响应捐款行动。

国民党主席朱立伦也表示，国民党一级党务主管也将捐出一个月所得，透过国际红十字会，支持乌克兰的医疗所需。