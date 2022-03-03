中国两会明天拉开帷幕 乌克兰战争有无影响引关注

中国/两会

一年一度的中国人大政协会议4日起相继拉开帷幕。今年恰逢俄罗斯侵略乌克兰战争正酣。乌克兰战争映照台湾前途，中国两会是否对乌克兰战争以及两岸表述有反应动作引发关注。乌克兰战争引发国际经济金融动荡，中国人民币卷入其中，虽然中国人民币成为短期避险选择，但货币升价对中国经济有冲击。

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据路透社今天报道说，中国全国政协十三届五次会议定于北京时间3月4日下午15时开幕，3月10日上午闭幕，会期六天。

去年全国政协十三届四次会议3月4日下午开幕、10日下午闭幕。也即是说和去年相比，政协会议压减了半天。受新冠肺炎疫情影响，2020年中国两会从惯常的3月初延迟到5月中，同时人大会议时间缩短至七天，政协会议时长缩短到六天半，较原计划缩减了四天半。

中国人大会议召开在即，当局力压强势人民币。人民币走强恰逢中国全国人民代表大会年度会议将于3月5日召开，会议期间政府将公布今年的经济目标以及可能实施的进一步刺激措施。今年秋季即将召开中共二十大，预计决策者将把维稳放在首位。路透社今天报道称，随着俄乌危机恶化推动更多外国资金流入中国市场，中国央行对人民币升至多年高位的表现已经显露出坐立不安迹象。

本周人民币升值至2018年4月以来的最强水平，中国央行持续将人民币中间价设定在弱于市场预测水位。人民币中间价走弱的同时，CFETS人民币指数本周创下2015年8月以来的最高水平。

现汇市场也见到国有大行买进美元，捍卫美元/人民币6.31重要心理关卡，为中国央行助一臂之力。