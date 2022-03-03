中国外交部今称“中国要俄方冬奥会别打乌克兰”是假消息

中国/俄罗斯/乌克兰

2022年3月2日俄罗斯军队炮击乌克兰第二大城市哈尔科夫的宪法广场后残垣景象。

据纽约时报透露，中方曾告诫俄方不要在北京冬奥期间入侵乌克兰，中国对俄国军事行动计划有一定了解。中国外交部今天回应说，此报导“纯属虚假信息”。关于中国是否知情俄罗斯侵略乌克兰战事，仍然有议论指出，多种议论均对中国不利：中国知情却隐瞒战争信息不加制止，或中国不知情就有受普京蒙骗嫌疑，中俄签订了不封顶合作协议。乌克兰战争也连带中国撤侨危机，有分析指中国弃数千侨民安危不顾没有及时撤侨，或是力挺普京所称不会侵略乌克兰，或是情报不周陷入被动。

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据中央社今天报道称，中国要俄方冬奥会别打乌克兰？ 北京说是假消息。

纽约时报2日说，西方情治报告显示，中国高阶官员2月初曾告诉俄罗斯高阶官员，不要在北京冬奥结束前攻打乌克兰。报告指出，在俄罗斯上周对乌克兰展开侵略前，中国高阶官员对俄国战争计划或意图已有一定程度的了解。

中央社引述中国官方的澎湃新闻说，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回复上述相关问题时说，纽约时报的报导“纯属虚假信息”，并称“这种转移视线、甩锅推责的言论十分卑劣”。汪文斌接着表示，乌克兰问题演变到今天的这种局面，“来龙去脉是很清楚的”。汪文斌引述前美国国会众议员的言论，指美国总统拜登“只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束这次危机，阻止爆发战争”。

汪文斌说，希望“危机的始作俑者”好好反思一下他们在乌克兰危机当中所扮演的角色，切实承担起应尽责任，为缓和局势解决问题拿出实际行动，而不是“嫁祸于人”。

中央社说，俄罗斯在2月24日开始入侵乌克兰，中国在此之前被问及俄乌情势时，屡次强调“渲染炒作战争是不负责任行为”，也没有撤侨的安排。外界质疑中国的情报收集是否准确，又或者掌握相关情资后却没有相应的正确行动。