俄罗斯企业因制裁而急开中国银行账户

中国/俄罗斯

据路透社今天称独家报道，俄罗斯企业急于开设中国银行账户。路透社引述一位熟悉此事的人士说，中国一家国有银行的莫斯科分行出现了来自俄罗斯企业希望开立新账户的查询，因为俄罗斯的企业在俄罗斯入侵乌克兰后正在与国际制裁作斗争。

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据这位在一家中国国有银行莫斯科分行工作并直接了解其业务的人士告诉路透社说，"在过去的几天里，有200-300家公司找到我们，希望开立新的账户，"这位在一家中国国有银行莫斯科分行工作并直接了解其业务的人士拒绝透露姓名，也不愿意透露他所在的银行，因为他没有得到授权与媒体交谈。

目前还不清楚俄罗斯对中国银行新账户的需求有多普遍，但这位银行家告诉路透社，许多寻求新账户的公司都与中国有业务往来，他预计这些公司的人民币交易会增加。

西方政府正在将俄罗斯的经济从全球金融体系中关闭，促使国际公司停止销售，切断联系，并抛出价值数百亿美元的投资。

中国多次表示反对制裁，称制裁无效，并坚持称中国将与俄罗斯保持正常的经济和贸易往来。

少数中国国有银行在莫斯科运营，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行。

路透社说，中国建设银行拒绝发表评论。其他三家中国国有银行没有回应路透社的评论请求。

该报道称，一位与俄罗斯有长期联系的中国商人也不愿意透露身份，他说与他合作的几家俄罗斯公司现在正计划开设人民币账户。该消息人士告诉路透社，"这是很简单的逻辑。如果你不能使用美元，或欧元，美国和欧洲停止向你出售许多产品，你没有其他选择，只能转向中国。这个趋势是不可避免的。"

随着越来越多的西方公司放弃俄罗斯，中国等新兴市场巨头愿意维持与莫斯科的商业关系，这凸显了欧洲自二战以来最大危机的深刻裂痕。这一趋势可能会威胁到美元在全球贸易中的主导地位。

俄罗斯大型运输和物流公司FESCO运输集团本周表示，在一些俄罗斯银行被踢出全球金融讯息系统SWIFT之后，它将接受客户提供的人民币。

据一个促进俄罗斯和中国之间联系的贸易机构负责人沈木辉说，"俄罗斯公司愿意接受人民币是很自然的，" 但他也说，但是中国的小型出口商正在遭受卢布暴跌的影响，许多人正在暂停交货以避免潜在的损失。

周三，俄罗斯货币对人民币的汇率跳水至17卢布以上的历史最低点，在过去一周里，俄罗斯货币对中国货币的价值损失了近40%。

据在上海的俄罗斯企业家Konstantin Popov说：“公司将转向人民币-卢布业务，但无论如何，对俄罗斯人来说，东西会变得贵两、三或四倍，因为人民币和卢布的汇率也在变化。”

据沈木辉说，尽管如此，俄罗斯对中国商品的需求在长期内仍将增长。他也说，“面对制裁，关键是要解决贸易结算问题。”