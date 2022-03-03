俄罗斯央行和主权基金或持1,400亿美元中国债券

中国/俄罗斯/人民币

俄罗斯金融市场因制裁而陷入动荡。面对这些制裁，俄罗斯企业一直在寻求与新兴市场盟友(尤其是中国)的变通办法，增加以人民币结算的交易，减少以美元结算的交易。据澳新银行的分析师计算得出，外资持有的中国债券中有近四分之一由俄罗斯的央行和主权财富基金持有，可能为俄罗斯因入侵乌克兰而受到西方制裁提供庇护。

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据路透社今天引述澳新银行经济学家和策略师在本周的一份报告中表示，他们估计俄罗斯央行和俄罗斯国家财富基金的人民币债券持有量分别为800亿美元和600亿美元。据澳新银行说，“我们正在观察，如果需要(人民币)现金来履行其他支付义务，俄罗斯是否会清算这些资产，”

2021年6月，人民币占俄罗斯央行外汇储备的13.1%，而2017年6月只有0.1%。美元持有量从46.3%降至16.4%。

澳新银行表示，虽然俄罗斯有可能利用人民币资产和中国的跨境银行支付系统(CIPS)来应对西方制裁的影响，包括禁止一些俄罗斯银行进入环球银行金融电信协会(SWIFT)全球金融讯息系统，但这场危机不太可能明显促进人民币的使用。“CIPS是一个以人民币结算为主的系统，CIPS上超过80%的交易依靠SWIFT电报进行。它不会立即取代SWIFT。”

路透社说，截至1月底，中国银行间债券市场上外资持有的债券总额为4.07万亿元人民币(6,441.3亿美元)。