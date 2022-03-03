双俄选手被禁参加北京冬残奥运 中国尴尬启动网络维稳

中国/北京冬季残奥会

北京冬季残奥运会开幕前夕，国际伤残奥林匹克委员会（IPC）今天宣布禁止俄罗斯与白俄罗斯选手参加北京残奥。这项决定显然让主办的中国很尴尬，一度启动网络维稳，禁止有关消息与讨论露出。

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据中央社今天报道称，北京2022冬季残奥林匹克运动会（中国称：北京冬残奥会）开幕式4日晚上将在北京的国家体育场举行。开赛前夜，双俄选手被禁参加北京残奥，中国尴尬中启动维稳。

据新华社今天说，中国国家主席习近平将出席开幕式并宣布北京冬残奥会开幕。届时，中国中央广播电视总台将进行现场直播。据陆媒此前说，大批俄罗斯选手已入驻冬残奥选手村，并开始训练，还称赞“赛道非常好”。

国际伤残奥林匹克委员会昨天原本决定允许俄罗斯与白俄罗斯选手以中立运动员身分参加北京残奥运会，但在引发外界批评与参赛国众怒后，国际伤残奥林匹克委员会今天急转弯宣布，俄国和白俄运动员不得参加北京残奥运会。

该报道称，这显然让主办的中国很尴尬。中国官方与北京冬残奥会组委会官网迄今保持缄默，网管当局已在中国网络长城内启动维稳，似乎为了避免在习近平宣布北京冬残奥会开幕前，网友热议这个尴尬情况。迄今，中共官媒与主流陆媒均未报导国际伤残奥林匹克委员会的禁赛决议。部分陆媒下午跟进报导后遭到下架，目前仅有极少数体育自媒体的相关文章存活。甚至连昨天关于国际伤残奥林匹克委员会允许双俄选手中立参赛的报导与消息，也全数被下架。

在微博搜寻“冬残奥 俄罗斯”，也完全找不到双俄选手被禁赛的相关消息与讨论，仅显示俄罗斯驻中国大使馆官方微博今晚发布的声明。声明批评国际伤残奥林匹克委员会的禁赛决议，违背残障人士体育运动的非政治性。

中央社说，直至今晚10时24分，中国官媒央视新闻才发出“国际残奥会理事会决定禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥会”的新闻。