不怕中国网民出征 多国驻北京使馆纷挂乌克兰国旗相挺

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无惧中国网民出征，不只加拿大，多国驻北京大使馆纷纷悬挂黄蓝色搭配的乌克兰国旗表态相挺，欧盟驻北京使馆还以黄蓝相间灯光，在夜间照亮使馆的建筑。

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据中央社今天报道称，无惧中国网民出征，多国驻北京大使馆纷纷悬挂黄蓝色搭配的乌克兰国旗表态相挺。加拿大驻北京使馆是在3月1日悬挂乌克兰国旗，不过2月25日也就是俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）宣布入侵乌克兰隔天，英国驻北京使馆即于推特发布，乌克兰与英国国旗并立高悬使馆建筑外的图文。英国使馆的发文指出：“在北京，我们悬挂乌克兰国旗，与我们的乌克兰朋友们团结在一起，英国与乌克兰人民共同面对，俄罗斯蓄意对自由与民主的攻击。”并附上We#StandwithUkraine的主题标签。

欧盟驻北京使馆也同样在2月25日于微博发图文声援乌克兰，欧盟各国驻北京使节在使馆外共同手持象征欧盟的12星旗及乌克兰国旗留影，晚间以黄蓝色相间灯光，照亮使馆建筑。同时欧盟驻北京使馆的推特首页图像，也改贴乌克兰国旗及欧盟12星旗并列的图像。

澳大利亚驻北京使馆则是在微博发图文相挺乌克兰，并且附上使馆大门的门柱变身黄蓝相间发光体灯柱的图片，在夜间显得格外醒目，另搭配“澳大利亚坚定支持乌克兰及其人民”的图说。

其他像是冰岛、意大利、德国的驻北京使馆也纷纷在使馆外悬挂乌克兰国旗，并且分别于推特或微博发图文，表达力挺乌克兰及自由民主；波兰则是在使馆大门外，高悬两国国旗并列的布条。

意大利驻北京大使方澜意（Luca Ferrari）在官方微博贴文说：“这是声援乌克兰及乌克兰人民的一个虽微小却重要的举动，正如意大利最高领导人指出的，乌克兰是俄罗斯联邦野蛮和无端侵略的受害者。”

冰岛驻北京使馆另于官方微博发文说，俄罗斯对乌克兰野蛮战争公然违反“联合国宪章”。

美国则是相继把官方微博及推特的首页图像改为乌克兰国旗，并搭配#UnitedwithUkraine、#与乌克兰团结在一起的主题标签，同时转载各国发起声援乌克兰的影像纪实。

据中央社稍早报道称，加拿大驻中国大使馆在外围墙面上的灯箱呈现“我们支持乌克兰”、“我们和乌克兰在一起”等文字后，2日被发现其中一面灯箱看板遭喷漆不雅文字；被喷漆部分后来被遮起，并未撤除。

俄乌战争发生以来，中国主流论调多为挺俄贬乌；另也有部分人表达支持乌克兰、反俄罗斯侵略的立场。微信公众号“江门直言”2月26日刊载“俄罗斯对乌克兰的入侵与我们的态度”一文，由5名中国史学教授连署，表达“强烈反对俄罗斯对乌克兰发动的战争，坚决支持乌克兰人民保家卫国的行动，强烈呼吁俄罗斯政府和蒲亭总统停止战争，用谈判解决纠纷。”然而这篇倡议文旋遭删除。

中央社还报道，俄罗斯入侵乌克兰的行动持续，世界各国对乌克兰的声援未歇。加拿大驻中国大使馆1日升起乌克兰国旗，贴出“我们支持乌克兰”标语。此举在推特上获得赞赏，微博则出现大量谩骂言论。

然而，相同的内容在微博上却呈现完全不同的评论。截至目前，发在微博的贴文已超过千条评论，大多都是批评加拿大驻中国大使馆的行为，也不乏将战争责任归咎于乌克兰、鼓吹战争与仇恨的言论。

除了到加拿大驻中国大使馆微博贴文“出征”外，也有中国网友表示已向微博官方检举。此外，也有人以日前发生的“加拿大卡车司机抗议事件”，要“加拿大政府和自己的人民站在一起”。