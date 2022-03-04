中国人大明开幕 发言人批美国把中国当作战略竞争对手的做法

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中国人大发言人今天在北京报告会议议程称，中国十三届全国人大五次会议3月5日开幕 3月11日上午闭幕。中国人大今年会议日程共有10项，包括审查政府工作报告等，大会将以网络视频方式组织新闻发布会、部长通道采访等活动。人大新闻发言人张业遂周五表示，美国如何提升自身的竞争能力包括芯片研发和制造等，是美国自己的事情；但以中国的发展为借口，把中国当作战略竞争对手的做法只会破坏中美互信与合作。

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据路透社今天报道称，中国全国人大会议新闻发言人张业遂周五介绍，十三届全国人大五次会议3月5日开幕，3月11日上午闭幕，会期六天半。

稍早，中国政协会议发言人郭卫民周四下午表示，政协十三届四次会议将于3月4日下午开幕，3月10日下午闭幕。

去年政协十三届四次会议于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日下午闭幕；人大会议于3月5日召开，3月11日下午闭幕。

该报道称，中国全国人大会议新闻发言人张业遂周五表示，美国如何提升自身的竞争能力包括芯片研发和制造等，是美国自己的事情；但以中国的发展为借口，把中国当作战略竞争对手的做法只会破坏中美互信与合作。

该发言人称，“以意识形态划线、拉小圈子、搞集团对抗都有悖于时代发展潮流，根本行不通。”

路透社说，美国参议院去年通过了美国创新与竞争法案，其中包括520亿美元用于提高美国的半导体生产，并授权1,900亿美元用于加强美国的科技和研发以与中国竞争。据分析师说，西方对俄罗斯实施全面限制，阻止其进口从芯片到计算机和电子产品等一系列商品，可能会加快中国自己在半导体行业自力更生的步伐。