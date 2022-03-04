中国政协汪洋报告 罕见展望未提台湾

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中国人民政治协商会议第13届全国委员会第5次会议下午开幕，汪洋代表政协第5届全国委员会常务委员会作工作报告。中央社报道称，全国政协主席汪洋今天在工作报告中强调要为加强中华儿女大团结努力奋斗，并未针对2022年两岸关系或交流活动作表述。

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据中央社今天报道称，中国“两会”（全国人大、全国政协）登场。全国政协主席汪洋今天在工作报告中强调要为加强中华儿女大团结努力奋斗，并未针对2022年两岸关系或交流活动作表述。

该报告首先在回顾2021年工作部分，报告谈及与两岸关系相关的是：成功举办辛亥革命110周年纪念大会，深入学习中共总书记习近平在大会上发表的重要讲话，“进一步增强推进祖国完全统一、实现民族复兴伟业的坚定决心”。此外，2021年政协的涉台活动还有：参与举办第13届海峡论坛．第4届两岸基层治理论坛，加强和“港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞”团结联谊。

这份工作报告中，2022年的主题则是“围绕中国共产党20大胜利召开凝心聚力”。

报告的第3个部分是“强化使命担当：为加强中华儿女大团结努力奋斗”。

中央社说，中国人民政治协商会议第13届全国委员会第5次会议下午开幕，汪洋代表政协第5届全国委员会常务委员会作工作报告。报告内容分成3大部分，除了2021年的工作回顾提到举办的涉台活动外，2022年的工作聚焦“围绕中国共产党20大胜利召开凝心聚力”，并未提及两岸和台湾。

今年中国政协的工作报告展望未提及台湾，大陆学者包承柯认为，对台工作会议才召开，下半年又有中共20大会做出相关布局，政协将报告重点放在大陆内部社会，“可以理解”。

上海东亚研究所助理所长包承柯今天告诉中央社记者，这并非代表台湾议题对中国大陆来说不重要。

他说，今天的政协工作报告中，第3部分是“强化使命担当：为加强中华儿女大团结努力奋斗”。包承柯认为，“中华儿女”是一种含蓄的表达，也包括了侨胞、台湾人。政协工作报告的展望部分没有点名台湾，不等于政府工作报告也不会提台湾。“两会”中的全国人大会议明天开幕，中国国务院总理李克强将作政府工作报告。

据包承柯说，台湾议题很重要，他相信政府工作报告仍会在涉台部分上做出原则性的政策方针表述。