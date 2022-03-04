乌克兰战争风暴下 北京冬残奥会氛围不再

北京冬季残奥会

北京冬残奥会4日晚上开幕，开幕式上主席台少了一人，即俄罗斯总统普京。国际残奥委会曾触犯众怒，允许俄罗斯与白俄罗斯参加运动会。国际残奥委会，与真正的愤怒和抵制擦肩而过，避免了严重的危机，但是，表面上的欢快氛围不再，乌克兰战争的阴影笼罩奥运会。

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根据中国官方的宣布，中国国家主席习近平出席开幕式，宣布奥运会开幕。按照日程，周五晚上8点（格林尼治标准时间12点）在中国国家主席习近平出席下举行的开幕式将在没有任何俄罗斯与白俄罗斯人员的情况下进行。

法新社说，这与一个月前的北京冬奥会开幕式形成鲜明对比，当时俄罗斯人众多，掌声不断，他们在作为嘉宾的总统普京面前游行。

其实，由于制度化的兴奋剂问题，俄罗斯被制裁了好几年，不能派运动员打着俄罗斯的旗号参加大型国际比赛。理论上，俄罗斯领导人不能参加这些活动，除非受到东道国国家元首的邀请......习近平为普京发出特别邀请。

中俄两国借此机会发表了一份联合公报，缔结前所未有不再封顶的友谊，并表达了反对北约和美国在亚太地区影响的共同立场。但根据纽约时报称，中国已要求俄罗斯将其入侵行动推迟到2月20日奥运会之后。这些指控被北京方面强烈否认。

在白俄罗斯的配合下，俄罗斯对乌克兰的军事入侵已经导致俄罗斯被排除在许多体育比赛之外，包括2022年世界杯，国际奥林匹克委员会（IOC）呼吁属下所有单项体育联合会驱逐俄罗斯。

不过，看上去国际残奥委员会（IPC）对此非常失望，该委员会在周三出人意料允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。但在第二天被迫改变了主意。国际残奥会最初在周三宣布，俄罗斯和白俄罗斯的运动员可以参加奥运会，但要以 "中立 "的立场与身份。

但在许多国家的压力下，国际残奥委员会在不到24小时后终于改变了立场，宣布将莫斯科和明斯克的代表排除在外。该组织解释原因承认，"许多国家代表团和运动员威胁抵制"。

而且国际残疾人联盟主席安德鲁-帕森斯还解释说：运动员村的情况正在恶化，要保证俄罗斯人与白俄罗斯人的安全已经变得不可能。

虽然许多国家的残奥会委员会都赞同这一新立场，但莫斯科却谴责这种 "畸形情况 "和 "耻辱"，并承诺将此事上告到体育法庭。

法新社说，在奥运会的主办国中国，网民的意见不一。允许上网的批评说，"美国入侵伊拉克和阿富汗时，他们为什么不把美国运动员排除在外？"但另一方面，也有人说，"那些在奥运休战期间发动战争的人应该受到严厉的惩罚。"

乌克兰代表团在经历了横跨欧洲的艰难巴士旅程后，于周三抵达北京，在那里他们收到了无数的声援支持。乌克兰国家残奥委员会主席瓦列里-苏什克维奇说：“我们成功了，这是一个奇迹。”他说， 我们在残奥会上的存在并非微不足道。他说：“这是一个象征，表明乌克兰过去、现在和将来都是一个国家。”

法新社说，被驱逐在外的俄罗斯与白俄罗斯运动员的离开应该是残奥会更平静气氛的代名词，北京残奥会曾一度受到反对俄罗斯参加的各国代表团的抵制威胁。

本届赛事将汇集来自约40个国家的564名运动员，他们将从周六开始参加六个项目的比赛（冬季两项、轮椅冰壶、雪橇曲棍球、高山滑雪、越野滑雪和滑雪板）。

法新社说，与稍早结束的北京冬季奥运会一样，这次赛事也是在一个防疫的全封闭中举行。