乌克兰战争：中国是俄罗斯的救急氧气袋？专家称有限

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俄罗斯侵略乌克兰战事继续 基辅遭严重轰炸图为基辅一居民区遭炸后残垣断壁。 2022年3月3日照片

俄罗斯侵略乌克兰，尽管中国与俄罗斯关系密切，但是中国不无害怕受到西方世界制裁，在既不要得罪俄罗斯，但也不要引发西方剑指，中国陷入夹缝有为难。分析人士警告说，俄罗斯指望中国能减轻它因入侵乌克兰而有的制裁的影响，但北京不准备以友谊的名义做出任何牺牲。

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据法新社今天报道说，西方国家在上周俄罗斯入侵乌克兰后出台了一揽子制裁俄罗斯的措施，旨在使俄罗斯的银行业和货币陷入瘫痪。俄罗斯一些银行被禁止进入Swift银行间平台，这是全球金融转账系统的一个关键机制。

中国不谴责俄罗斯的干预，并驳斥使用"入侵 "一词，也反对对莫斯科进行任何制裁。自2014年俄罗斯入侵克里米亚以及之前就有的对普京政权的制裁以来，莫斯科和北京之间的经济和政治关系已经大大加强。

中国凭借在全球贸易中的影响作用，中国拥有迄今为止最大的欧元和美元外汇储备。

据伦敦大学的经济学家苏巴奇Paola Subacchi说，中国有 "帮助俄罗斯的财政手段"，并且是唯一能够这样做的国家。

俄罗斯指望中国帮助。普京不久前曾说，中俄友谊是 "有尊严的关系的典范，彼此帮助和支持对方的发展"，普京上个月在北京奥运会受到了隆重的接待。

但中俄这两个巨头与华盛顿的关系很微妙，由于担心美元的治外法权所提供的制裁，中俄都倾向于减少以美元进行的贸易。据苏巴奇说，"当卢布因俄罗斯吞并克里米亚受制裁而下跌时"，中国同意以人民币支付，以弥补俄罗斯美元进口的增加。

但北京不准备不惜一切代价帮助莫斯科规避制裁，也想保护中国经济利益和避免西方国家的愤怒。

中国拥有自己的跨境银行间支付系统（CIPS），完全以人民币运作。据芬兰银行的中国-俄罗斯贸易专家Juuso Kaaresvirta说，"CIPS在理论上可以部分取代Swift，" Juuso Kaaresvirta说，但中国的银行不会 "冒险"，因为它们担心自己会受到美国的制裁，从而被剥夺使用美元的机会。

据彭博社报道，几家中国国有银行不愿意为在俄罗斯购买商品提供资金。

总部设在北京的亚洲基础设施投资银行（AIIB）显然是中国对世界银行的回应，周四暂停了与俄罗斯和白俄罗斯的活动，因为它们是制裁对象。

据法新社说，俄罗斯出口的大部分是能源产品，近年来中国在这方面的进口量一直在增加。然而，中国的天然气进口量只占欧盟从俄罗斯进口的一小部分。

上个月，北京和莫斯科签署了一项新协议，从俄罗斯远东向中国供应100亿立方米的天然气。将以欧元支付。中国和俄罗斯有几个管道项目，其中第一个管道已经在2019年投入使用。

然而，伦敦查塔姆大厦智库的余杰说，中国在衡量其对俄罗斯的支持时可能会 "非常谨慎"，尤其是乌克兰也是北京的粮仓之一。美国华盛顿彼得森国际经济研究所（PIIE）的研究员加里-胡夫鲍尔（Gary Hufbauer）说，共产党政府希望在不 "背弃 "俄罗斯的情况下也能够避免西方制裁。

在入侵乌克兰之后，澳大利亚指责中国是莫斯科的急救"氧气袋"，因为中国微妙取消了对俄罗斯小麦进口的限制。该协议自2月初就落实，但在俄罗斯入侵乌克兰当天宣布，允许从俄罗斯全境进口，而之前只有俄罗斯七个地区获得许可。中国称贸易将恢复正常。"尽管如此，Plenum的分析师陈龙说，他怀疑北京其实不会比其他国家走的更远。陈龙反问，德国还在购买俄罗斯的天然气。然而这能说对俄罗斯来说是氧气袋吗？