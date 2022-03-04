亚投行决定暂停与俄、白俄有关活动

亚投行/俄罗斯/乌克兰/中国

由中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB，亚投行）3月3日晚针对俄罗斯进攻乌克兰以及给予配合的白俄罗发表声明，称已暂停所有相关活动，并进行审查。理由是维护该行的财务健全性。

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亚投行决定暂停与俄、白俄有关活动引发关注。据日本经济新闻今天报道称，由中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB，亚投行）3月3日晚针对俄罗斯进攻乌克兰以及给予配合的白俄罗发表声明，称已暂停所有相关活动，并进行审查。亚投行于2016年1月正式。中国出资最多，占到3成，在增资等重要项目上拥有否决权。在目前的105个成员国家和地区中，俄罗斯于开业前的2015年12月加入，白俄罗斯则于2019年1月加入。

中国政府的立场是明确反对欧美等对俄实施金融制裁。对此，亚投行表示，在经济和金融形势不断演变的背景下，其管理层将尽最大努力维护该行的财务健全性。

据亚投行的数据，已批准的对俄罗斯贷款有8亿美元，未批准的贷款申请3亿美元。面向白俄罗斯的项目有2亿欧元的贷款申请。

据该报道称，亚投行3月3日的声明还强调，将灵活而迅速地扩大资金供应，已准备好对受到战争直接或间接影响的成员提供支援。