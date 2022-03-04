章诒和：往事并不如烟续篇

中国/章诒和往事并不如烟续篇

作家章诒和长期关注上个世纪中国文人及京剧名伶的遭遇，“往事并不如烟”、“伶人往事”等书深受读者喜爱，新作“往事并不如烟续篇”，透过对作家茅盾、诗人柳亚子等人的深刻报导，细腻书写文人的困境与挣扎。

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据中央社今天报道称，章诒和往事并不如烟续篇：书写文人的困境与挣扎。

章诒和在书序中写道，之所以书写这些故事，只因“多少年过去，我们在乱世中感受自我，拥有了足够的苦难和足够的损失。苦难和损失都值得珍惜，珍惜的方法就是记住它。”据章诒和说：“父辈在激流中默然逝去，无声无息。而后代又当如何？我不会再为理想做事，只想用后半生写前半生，用平常的语言叙述不平常的往事。”

据该报道，章诒和1942年生于重庆，中国戏曲学院毕业，父亲章伯钧是中国民主同盟创始人之一，文革期间全家被打为右派，章诒和受牵连入狱10年，出狱后继续从事戏曲研究，现为中国艺术研究院研究员。

章诒和2004年出版“往事并不如烟”，书写包括史良、罗隆基、储安平、张伯驹、聂绀弩、康同璧等6人的境遇，佳评如潮，但同时亦遭到官方查禁，章怡和并未屈服，又陆续写了翦伯赞、千家驹、李文宜等人的故事，2009年出版“这样事和谁细讲”。

“往事并不如烟续篇”则续写父亲章伯钧的老友沈雁冰（茅盾）、沈钧儒、叶恭绰、洪深、左舜生、柳亚子的故事，另写中国头号影星赵丹在文革遭受的摧残与迫害。

据章诒和说：“不是我能写，是章伯钧朋友多！”

“往事并不如烟续篇”写作家茅盾，以“受不了的心理 受得了的现实”为题，茅盾的“子夜”被誉为“中国第一部写实主义的成功长篇小说”，中共建政后，毛泽东亲自说服他担任文化部长，历经政治风雨过后，在政治途上看似一帆风顺的茅盾，在一次欣赏戏剧时与章伯钧巧遇，两人紧紧握手，茅盾语重心长的说：“我们都是看戏的”。

据中央社如是说，章诒和写革命诗人柳亚子的直率与豪情，骂国民党要人时砲火四射，面对落难贫病友人则及时伸出援手，评价文学时则充满自信，说国民党诗人于右任最高明但篇章太少，中共方面“毛润之（毛泽东）一枝笔确是开天辟地的神手”，说自己的诗则是“收束旧时代、清算旧体诗，也许我当仁不让呢！”