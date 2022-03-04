香港/汇丰/香港民运人士账户遭冻结

有影响力的美国国会议员要求汇丰控股解释其冻结香港民运人士账户的行动，这些行动可能使该行受到美国法律的严厉制裁。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，美国议员要求汇丰解释针对香港民运人士和美国公民账户的限制。由六名参议员和七名众议员组成的美国国会及行政当局中国委员会(CECC)，周一致信汇丰行政总裁祈耀年(Noel Quinn)提出这一要求。

美国国会及行政当局中国委员会称，“我们致信汇丰对其在香港和全球的业务行为提出质疑和关切，包括对美国公民账户的限制以及冻结香港民运活动人士、独立媒体和民间团体的账户，”议员们称，他们被告知美国公民的账户受到限制，包括他们在汇丰美国分行的账户，如果情况属实，需要“立即纠正”。

信中还说，英国国民(海外)护照持有人在离开香港、前往英国时从汇丰提取养老金被拒，“这让人怀疑汇丰是否在协助和支持政府限制出境的政策。”

信中要求汇丰解释其行动的理由，并说明这些行动是应香港当局还是中国官员的要求采取的。

据该报道，汇丰美国传讯主管Matt Ward在一封电子邮件中告诉路透社，“我们收到了该委员会的要求，并将努力解决他们提出的问题，” 但汇丰美国传讯主管Matt Ward说，“与每家银行一样，我们必须在所有经营地国家的法律和法律框架内运作。”