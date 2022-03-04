金砖国家新开发银行暂停在俄罗斯的新交易

金砖国家新开发银行/俄罗斯/乌克兰

总部在中国上海，由五个“金砖国家”联合创立的新开发银行（New Development Bank）最新表示，鉴于不断出现的不确定性和限制，已暂停在俄罗斯的新交易。

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据路透社今天报道说，金砖国家新开发银行称暂停在俄罗斯的新交易。新开发银行官网发布新闻稿并称，该行在其所有业务中都采用健全的银行原则，将继续完全按照最高合规标准开展业务。

新开发银行又称金砖国家新开发银行，于2015年由巴西、俄罗斯、印度、中国及南非五个“金砖国家”出资设立，总部位于上海，其宗旨是为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和区域金融机构的补充，促进全球增长与发展。

新开发银行初始资本为1,000亿美元，由五个创始成员平均出资。2021年，孟加拉国和阿联酋相继入局，持股比例分别为1.83%和1.08%；五个初始成员持股比例则均降至19.42%。

路透社说，亚洲基础设施投资银行(AIIB)周四表示，在乌克兰发生冲突之后，已暂停所有与俄罗斯和白俄罗斯有关的活动，并对这些活动进行审查。中国是AIIB的最大股东国，有26.5%的投票权。