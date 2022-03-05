中国今年军费预算增幅7.1%

军费预算增幅7.1%

中国今年的国防支出预算将增加7.1%，高于去年的增幅和温和的经济增长预期。与此同时，中国总理李克强希望通过增加军费，寻求维护其国家主权、安全和发展利益。李克强承诺将加强军事训练和战备。中国人民解放军正在研发从隐形战斗机到航空母舰等一系列武器。

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中国3月5日公布的国防预算为人民币1.45万亿元(约合2,94.7亿美元)。中国的国防预算一直受到中国邻国和华盛顿的密切关注，被视为中国增强军力力度的晴雨表。

今年7.1%的增长是连续第七年个位数的增加，但也是2019年预算军费7.5%以来的最快增速。

中国军费的增幅，也高于今年设定的5.5%的经济增速目标。中国这个全球第二大经济体目前国内经济面临诸多不利因素，包括庞大的房地产行业低迷和消费低迷。

中国对几个方面的挑战感到紧张，从中国声称拥有主权的台湾，到美国在中国占领岛屿附近有争议的南中国海的海军和空军行动使命，以及与印度不断恶化的边界争端。

李克强在中国全国人大会议上所做的政府工作报告中说，今年将加快现代军事物流体系、军队现代资产管理体系建设，构建武器装备现代化管理体系。

李克强说：“持续深化国防和军队改革，加强国防科技创新”。“各级政府要大力支持国防和军队建设，让军政军民团结坚如磐石。”

跟以往一样，中国的国防预算只给出了军事开支的粗略数字，没有细目分类。许多外交官和外国专家认为，中国政府少报了真实数字。

中国报告的2022年国防预算不到美国提议支出的三分之一。

消息人士上月对路透表示，由于五角大楼寻求军事现代化，美国总统拜登预计将向国会提出下一财年超过7700亿美元的国防预算。

中国长期以来一直坚称，要缩小与美国的差距。例如，中国有两艘航母，而美国有11艘现役航母。

北京经常说，用于防御目的的开支占其GDP的比例相对较低，批评人士则指责中国国防预算大幅增加，是为对世界和平的威胁。

台湾国立中山大学中国与亚太地区研究所安全专家郭育仁说，鉴于中美之间的科技战，北京正被迫在研发上投入更多资金。

他补充说：“中国第三和第四艘航母的造价成本也在上升”。