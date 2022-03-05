中国又禁播英超比赛 此次因为乌克兰遭侵战

中国/禁播英超周末赛/乌克兰

中国的英超联赛版权持有者本周末将不转播英格兰超级联赛。本周末在英国，几个英超俱乐部的队长计划戴上乌克兰颜色的黄蓝臂章，并在开球前默哀一分钟以声援乌克兰人民。不过中国禁播英超本周末的比赛，在中国社交网络上引起了一些失望的反应。中国支持俄罗斯，拒绝称俄罗斯侵略乌克兰。

广告 继续浏览后续

中国的英超联赛版权持有者决定本周末将不转播英格兰联赛，因为英格兰俱乐部和他们的球员计划比赛前作支持乌克兰人民的举动。

据法新社今天自北京说，中国对俄罗斯入侵乌克兰的反应一直非常谨慎，从一开始就拒绝谴责莫斯科的行为。习近平和普京这两位总统上个月在北京说，他们的友谊不封顶是 "无止境的"。

据英国《卫报》报道，本周末在英国，几个英超俱乐部的队长计划戴上乌克兰颜色的臂章，并在开球前默哀一分钟以声援乌克兰人民。

这些支持的表达将出现在发给外国电视台的国际信号中，中国的两个版权方取消了本周末的比赛转播，即爱奇艺体育和咪咕，此举在社交网络上引起了一些失望的反应。

在冠状病毒大流行造成1.6亿英镑（1.93亿欧元）的欠付违约后，英超联赛于2020年结束了与中国流媒体服务PPTV的利润丰厚的转播协议。而在2019年，在阿森纳中场球员梅苏特-厄齐尔支持新疆的穆斯林维吾尔族少数民族之后，中国国家广播公司中央电视台从其节目表中删除了一场阿森纳与曼城的比赛。