中国和哪两个国家拒绝对俄罗斯实施制裁？

政治

中国似乎对乌克兰的议题上感到非常尴尬。 北京处于一个相当复杂的平衡状态，在军事干预方面与莫斯科意见相左。 但中国并没有直接谴责。 另一方面，关于制裁俄罗斯的问题。 立场很明确：俄罗斯是一个友好的国家，一个伙伴，不存在制裁它的问题。 中国外交部发言人之一汪文斌坚称：“我们多次表示，制裁不是解决问题的有效办法。” “中方的一贯立场是反对一切非法的单边制裁。因此，中俄将本着相互尊重、互利共赢的精神继续开展正常的商业合作。”

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法国记者表示：莫斯科和北京之间的经济交流不会停止，特别是在碳氢化合物领域上。俄罗斯飞机可以继续飞越中国领土并继续允许在中国机场降落。在东南亚其他国家，反应非常谨小慎微，我们很少听到谴责俄罗斯的军事攻击，除了新加坡几乎没有任何制裁。我们感觉到东南亚国家出于经济和政治原因不想冒犯莫斯科。

东盟是汇集东南亚国家的协会，其最新声明仅仅满足于呼吁继续对话。只有一个东盟成员国破例宣布对俄罗斯实施制裁。这就是新加坡，但它长时间以在重大国际问题上的谨慎和中立著称。因此，这一次的位置是前所未有的，也是相当具有历史意义的。

如制裁俄罗斯 肯尼亚担不起

如果肯尼亚不像西方那样制裁俄罗斯，那仅仅是因为肯尼亚从经济上承担不起。俄罗斯是肯尼亚茶叶、鲜花、咖啡和水果的主要市场。相反，肯尼亚的农业严重依赖俄罗斯小麦和俄罗斯杀虫剂。 2020年两国贸易额达到4亿美元。肯尼亚很难放弃，已经受到Covid-19大流行造成的经济危机的影响。肯尼亚的债务已接近该国 GDP 的 80%。由于乌克兰的这场战争，情况会变得更糟。

肯尼亚已经首当其冲地受到西方对俄罗斯实施经济制裁的影响。例如，集装箱公司决定暂停往返俄罗斯的货运，这冻结了肯尼亚的出口。将俄罗斯银行排除在 Swift 系统之外也使金融交易风险更高、成本更高。所有这一切，再加上油价的暴涨，肯尼亚消费者将因大宗商品价格上涨而遭受更大的损失。

在外交层面，3 月 2 日星期三，肯尼亚投票赞成联合国决议，要求俄罗斯军队从乌克兰撤出，这与其他 16 个投弃权票的非洲国家不同。不得不说，肯尼亚是联合国安理会非常任理事国。内罗毕的战略位置，特别是在与索马里对抗的海上冲突中。现在不是疏远国际社会的时候。

墨西哥含糊不清

墨西哥政府已站出来反对俄罗斯在乌克兰的战争，它投票赞成联合国谴责俄罗斯入侵的决议。但与采取这一立场的其他国家大有不同，墨西哥拒绝对俄罗斯实施任何形式的制裁。墨西哥总统奥布拉多表示，不会参与西方国家对俄罗斯的制裁，因为墨西哥愿意与世界各国政府保持良好关系，并保留与冲突各方对话的可能性。他认为，实施制裁不是墨西哥的责任，这相当于在一场不属于自己的战争中扮演主角，更重要的是集中精力促进对话以结束敌对行动。话虽如此，奥布拉多谴责任何“形式的入侵，尤其是来自世界大国的入侵”。

墨西哥总统还公开反对社交媒体向俄罗斯媒体发出警告。他指责推特审查俄罗斯媒体。他认为，在表现出亲俄立场的媒体和网民的推文上发布警告是非常严重的。奥布拉多声称：这相当于把互联网用户分为三六九等。他已经表达了类似的立场，认为 Twitter 对特朗普的审查是不可令人接受的。

墨西哥还发生了国旗争执。2月27日晚上，几位互联网用户报告说，墨西哥城的纪念碑和公共建筑上都被披上了俄罗斯国旗的颜色。官方解释说：这是一场误会。官方说，实际上这是对多米尼加共和国的一种友谊姿态，该共和国于 2 月 27 日纪念其独立，其国旗颜色与俄罗斯国旗相似。