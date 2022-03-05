北京冬残奥尴尬：IPC主席反俄战争演说沦“空响”

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乌克兰基辅西北部的伊尔平镇一座被俄罗斯军队炸毁的桥梁与撤离民众。 2022年3月5日照片

北京冬残奥昨天开幕，国际残奥委会（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在开幕式上演说谈话中，出人意料反对俄罗斯战争行为。但中国官媒《央视》转播当下，竟然没有进行中文同步翻译，口译员直接沉默。国际残奥委会此前曾决定允许俄罗斯以及白俄罗斯运动员以中立身份参加冬残奥。

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据自由时报今天报道说，昨晚北京冬季帕运开幕式，帕森斯上台发表演说呼吁世界和平，表达对乌克兰的支持，他表示：“21世纪应该是对话和外交的世代，而非战争和仇恨的时代。”他还说，“奥林匹克停战协议是联合国通过的，绝不能违反，我们的目标是建立一个没有歧视、仇恨、争斗、互相包容的世界。”

最后帕森斯更高喊一声“Peace（和平）！”

但根据日媒《产经新闻》称，中国官媒《央视》转播时，帕森斯这些演说内容都没有被翻译出来，口译员直接陷入沉默，中国社群微博上也出现了“没有翻译的部分到底说了什么”的讨论，该报指出，此举可能是为了避免在中国国内被传播，而选择不进行翻译。日媒《共同社》也认为，对于重视与俄罗斯友好关系的中国来说，这段谈话会造成不便，绝对是刻意不翻译。

据新头壳今天称，残奥会主席开幕式致词吁和平，惨遭中国央视“禁音”。

2022 年北京冬季残奥运动会(冬残奥会) 4 日开幕，但国际残奥委员会 (IPC) 主席安德鲁·帕森斯 (Andrew Parsons) 在开幕式上呼吁和平的致词，却被中国央视审查，“不仅没有翻译、还被降低音量、暂停手语翻译”。

帕森斯在致词时说到，“今晚，我想从和平的信息开始。作为一个核心价值是包容的组织的领导者，在这里庆祝生命的多样性并接受个体的差异，但我对世界上正在发生的事情感到震惊”。虽未明说，但这段发言被认为是指俄罗斯入侵乌克兰。

但在中国央视的现场转播中，却没有翻译帕森斯对国际议题的看法，还在后续的发言中，降低了帕森斯在广播中的音量，并暂停了萤幕上的手语翻译。

该报道称，不仅发言被禁音，帕森斯在乌克兰运动员进场时鼓掌表达支持的画面，也被切成运动场的远景。

在开幕式前夕，IPC 宣布禁止俄罗斯及白罗斯选手参赛，推翻原先允许“中立”身分参赛的决议。此项决议也引起克林姆林宫的反对，“谴责 IPC 相当可耻、不能接受”。该报道称，主办国中国也相当尴尬，中国官方对此闭口不言，网管当局一度封锁所有相关消息，官媒和主流媒体也均未报导，直到晚间 10 点央视新闻才释出一条白俄、俄籍选手遭取消参赛的消息。