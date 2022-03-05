国际残奥委会对中国电视审查该机构主席开幕式反战讲话提出抗议

北京冬季残奥会/国际残奥会抗议主席遭审查

国际残奥委员会（IPC）5日今天表示，在北京冬季残奥会开幕式上，中国中央电视台对奥林匹克国际残奥委会主席的反战演讲进行了明显的审查，国际残奥委会已要求中国电视台对此负责。国际残奥委会发言人Craig Spence说：“已经过去24小时了，我们仍在等待中国央视的答复。”

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据法新社今天报道称，在俄罗斯入侵乌克兰并已造成数百名平民死亡的背景下，国际残奥委会主席安德鲁-帕森斯周五晚上在中国首都奥林匹克体育场的演讲中首先提到了这场战争冲突。

国际残奥委会主席安德鲁-帕森斯说，"21世纪是对话和外交，而不是战争和仇恨，"国际残奥委会主席安德鲁-帕森斯在由中国国家电视台CCTV播出的开幕式上用英语说。

国际残奥委会主席安德鲁-帕森斯称，奥运会和残奥会期间和平的奥林匹克休战 "是193个成员国在第76届联合国大会上一致通过的一项联合国决议。他说：“它必须得到尊重和遵守，而不是被违反。”安德鲁-帕森斯是以这样的呼声结束了他态度鲜明的演讲。

但在中国中央电视台的转播中，IPC主席的讲话被静音，主持人只提供了一个非常淡化的中文版本，与讲话内容相去甚远。

据"IPC发言人Craig Spence周六告诉法新社说，"我们知道了中国这个（指的是）新闻报道，并已要求中国中央电视台做出解释，"IPC发言人Craig Spence说：“已经过去24小时了，我们仍在等待答复。”

中国是一个对俄罗斯友好的国家，近年来加强了与俄罗斯的外交和战略联系，反对西方，但乌克兰的战争让中国感到尴尬。为了不得罪莫斯科，它不谴责入侵，也不鼓励中国人表达对乌克兰人的声援。但它也没有公开支持俄罗斯，以免看起来是在验证中国威胁军事侵略。

法新社说，与此同时，本周末英格兰足球超级联赛的中国转播商将不播放任何比赛，因为俱乐部和他们的球员计划在每一场比赛时对乌克兰表达支持。

国际残奥会最初允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加本周的北京残奥会（3月4日至13日），但在许多国家委员会的压力下改变了决定。