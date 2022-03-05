布林肯和王毅通话：全球在看谁支持自由与主权

政治

美国国务卿布林肯3月5日与中国外长王毅通话讨论乌克兰局势。布林肯意有所指地表示，全球都在关注哪些国家支持自由、自决与主权基本原则。随着紧张升高，美国也呼吁民众勿前往俄罗斯，在当地民众也应立即撤离。

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美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发出声明指出，布林肯（Antony Blinken）5日与王毅就俄罗斯对乌克兰发动预谋、无端且无理的战争进行对话。

布林肯向王毅表示，全球都在关注哪些国家支持自由、自决与主权基本原则。他也强调，全球正在齐心协力坚拒与回应俄罗斯的侵略，确保莫斯科付出高昂代价。

自俄罗斯向乌克兰发动军事攻击之后，中国有限保持距离，既不愿加入国际对俄罗斯的制裁，联合国安理会与人权理事会针对俄罗斯入侵乌克兰的提案也都投下弃权票。

在俄乌紧张局势持续升高之际，美国国务院5日也发出旅游警戒指出，由于俄罗斯军队在乌克兰的无端且无理的攻击，俄罗斯政府安全官员可能骚扰美国公民，美国大使馆协助在俄罗斯境内美国公民的能力受限，呼吁美国民众勿前往俄罗斯，在俄罗斯当地的美国公民应立即撤离。