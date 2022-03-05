李克强人大政府工作报告指经济增长设位5.5%左右

中国/李克强政府工作报告

今天开幕的中国人大年会显示，中国政府将今年经济增长目标设定在5.5%左右，低于去年增长目标，也远不及去年实际增长水平，更创20多年来最低增长目标，凸显国内外不确定性持续加大之际，中国经济今年面临更大压力。

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据华尔街日报今天报道分析称，中国国务院总理李克强周六早上公布的今年政府工作报告提出，今年中国发展面临的风险挑战明显增多，将国内生产总值增长目标设在5.5%左右，主要是考虑稳就业保民生防风险的需要，并同近两年平均经济增速以及“十四五”规划目标要求相衔接。

报告称，这是高基数上的中高速增长，体现了主动作为，需要付出艰苦努力才能实现。得益于经济复苏势头和低基数效应，中国去年实现经济增长8.1%，轻松超越了年初设定的增长6%以上的目标，不过，第三和第四季度经济增长明显放缓，GDP同比增幅仅为4.9%和4.0%。中国政府此前已表示，今年经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

去年下半年以来，中国加大对房地产行业、互联网企业和网游、教育等多个领域的调控和监管，同时随着海外疫情逐步放缓，生产逐步恢复，也可能对中国今年的出口带来压力，此外，最近爆发的俄乌战争也大幅推高全球大宗商品价格，加剧全球供应链紧张，加大通胀压力。

房地产方面，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

据该报道称，报告提出的其它目标包括：居民消费价格涨幅在3%左右，和去年目标一致；同时，城镇新增就业1,100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内，进出口保稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；主要污染物排放量继续下降；能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。

另外，据美联社称，根据中国人大称，中国将把2022年的国防开支提高7.1%，达到2290亿美元，高于前一年6.8%的增幅。