李克强：今年落实全面管治港澳 反对外部势力干预台湾

中国人大/政治.港澳/台湾

北京透过《港区国安法》和改变选举制度来加强管控香港后，国务院总理李克强表示，今年中国会落实针对香港和澳门的全面管治权，实施爱国者治港和治澳，并让港澳更好融入中国的发展大局。台湾方面，面对欧美加强与台交往的新形势，李克强指出，须贯彻中共为此提出解决台湾问题的总体方略，坚决反对外部势力干预。

广告 继续浏览后续

中国本届全国人民代表大会第五次会议今(5日)早在北京的人民大会堂举行开幕礼，总理李克强在会上发表政府工作报告时一如既往地在最后部分提及港澳台工作，所占篇幅比去年略少，重点亦因形势而略有不同，但在政协主席提交全国政协全体会议审议的政治报告中已连续消失两年的「一国两制」，今早李克强仍有提出，称要「坚定不移贯彻『一国两制』」。

在港澳部分，报告首次把八年前的《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书内的「全面管治权」正式纳入，称要落实北京的中央政府对特别行政区的全面管治权，坚定落实「爱国者治港」和「爱国者治澳」。

展望前景，报告没像去年提出要「完善」与香港宪制地位相关的机制和落实维护国家安全的任务；相反，李克强呼吁全国支持港澳「更好融入国家发展大局」，保持两地长期繁荣稳定。

对台湾工作方面，李克强提出，要「贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略」，坚持「九二共识」和坚决反对「台独」。令人关注的是，他罕有地在报告中提出，要「坚决反对外部势力干涉」。

李克强没有点名那些外部势力，但美国与台湾的关系近年转趋密切，甚至有前高官访台，都令到中国外交部发话；至于日本前首相的撑台言论和欧洲议会官方代表团访台，亦令中国官只跳脚。中国去年年杪首度把台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮等「台独顽固分子」列入制裁名单，大陆国台办发言人朱凤莲更表明，有关人士「谋'独'言行恶劣、勾连外部势力分裂国家，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定」。